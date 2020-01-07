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      Новогодняя ночь едва ли не закончилась трагедией в Одессе: фейерверк начал взрываться в толпе

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      В новогоднюю ночь у одесского Оперного фейерверк начал взрываться в толпе: видео инцидента / Скриншот из видео

      В ночь на 1 января на Театральной площади, вблизи одесского оперного театра, произошла чрезвычайная ситуация, которая едва ли не обернулась трагедией.

      Дело в том, что здесь запускали праздничный фейерверк, и поэтому несколько выстрелов прозвучало в толпе. Видео инцидента появилось в сети.

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      Как пишет местное издание "Думская", к счастью, никто не пострадал. На обнародованных кадрах видно, что в том месте, где начали взрываться фейерверки, стояло немного людей. Кроме того, в момент взрывов они начали разбегаться.

      К слову, ранее полиция сообщала, что в Одессе и области в Новогоднюю ночь от петард пострадали девять человек.

      Как фейерверки начали взрываться в толпе в Одессе: видео

      К слову, 3 января на Тернопольщине во время того, как дети репетировали рождественский вертеп, также произошел взрыв. В результате пострадали 8 несовершеннолетних. Всех доставили в больницу с ожогами открытых частей тела, ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси, находившейся в помещении.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Взрыв Новогодние праздники Новости Одессы
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