Новосад пожаловалась на зарплату в 36 тысяч: На содержание ребенка и пенсию не хватит

Министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплаты хватает, чтобы нормально прожить. В то же время ее не хватает как молодому человеку, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии.

Как рассказала Новосад в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина", сейчас ее зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч гривен. И это на 10 тысяч гривен меньше, чем она имела на должности руководителя директората Минобразования.

Важно! Кабмин опубликовал зарплаты всех министров

Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит. И когда я закончу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых,

– пояснила чиновница.

По ее словам, со своей зарплаты она много тратит на текущие расходы на работе на вещи, которые нужными на содержание офиса.

"Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", – добавила Новосад.

К слову, ранее низкие зарплаты министров комментировал глава МИД Вадим Пристайко. По его словам, это "неуважение к государству" и эту проблему надо обсуждать и решать. В качестве примера он привел судей, которые получают сотни тысяч гривен. Поэтому, делает он вывод, нормально министры за такие зарплаты работать не смогут.

Что еще доливает масла в огонь

Заметим, что украинские чиновники, кроме зарплат, имеют право получать премии и различные надбавки. И в таком случае их заработок за месяц может доходить до заоблачных сумм. Так, в декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:

К теме! Министерские зарплаты и премии руководства "Нафтогаза": Зеленский дал Гончаруку поручение

Какой уровень зарплат в Украине среди рядовых граждан

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2020 году средняя зарплата украинцев должна составлять 12 497 гривен.



Как будет расти средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала

Отметим, что сейчас средняя заработная плата составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.



Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала