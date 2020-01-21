Новосад пожаловалась на зарплату в 36 тысяч: На содержание ребенка и пенсию не хватит
Министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплаты хватает, чтобы нормально прожить. В то же время ее не хватает как молодому человеку, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии.
Как рассказала Новосад в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина", сейчас ее зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч гривен. И это на 10 тысяч гривен меньше, чем она имела на должности руководителя директората Минобразования.
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Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит. И когда я закончу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых,
– пояснила чиновница.
По ее словам, со своей зарплаты она много тратит на текущие расходы на работе на вещи, которые нужными на содержание офиса.
"Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", – добавила Новосад.
К слову, ранее низкие зарплаты министров комментировал глава МИД Вадим Пристайко. По его словам, это "неуважение к государству" и эту проблему надо обсуждать и решать. В качестве примера он привел судей, которые получают сотни тысяч гривен. Поэтому, делает он вывод, нормально министры за такие зарплаты работать не смогут.
Что еще доливает масла в огонь
Заметим, что украинские чиновники, кроме зарплат, имеют право получать премии и различные надбавки. И в таком случае их заработок за месяц может доходить до заоблачных сумм. Так, в декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:
- Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен.
- Также высокие зарплаты получили руководители Минкульта – больше всего в декабре получил государственный секретарь ведомства Ростислав Карандеев, которому выплатили 497 тысяч 709 гривен. Между тем глава министерства Владимир Бородянский заработал 112 тысяч 904 гривен.
- Кроме того, высокую зарплату в декабре получил глава МВД Арсен Аваков – почти 150 тысяч гривен. А его заместитель Сергей Яровой заработал почти 94 тысячи гривен.
- Доливает масла в огонь и максимальная зарплата директора Укрпочты Игоря Смилянского, который за 2020 год должен заработать 1 миллион 866 тысяч 808 гривен. В то же время на фоне этой информации правительство повысило оклад генпрокурора более чем в 2,5 раза, и теперь он составляет свыше 93 тысячи гривен.
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Какой уровень зарплат в Украине среди рядовых граждан
С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2020 году средняя зарплата украинцев должна составлять 12 497 гривен.
Как будет расти средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала
Отметим, что сейчас средняя заработная плата составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.
Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала