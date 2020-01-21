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      Новосад пожаловалась на зарплату в 36 тысяч: На содержание ребенка и пенсию не хватит

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      Анна Новосад / Пресслужба Кабміну

      Министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплаты хватает, чтобы нормально прожить. В то же время ее не хватает как молодому человеку, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии.

      Как рассказала Новосад в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина", сейчас ее зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч гривен. И это на 10 тысяч гривен меньше, чем она имела на должности руководителя директората Минобразования.

      Важно! Кабмин опубликовал зарплаты всех министров

      Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит. И когда я закончу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых,
      – пояснила чиновница.

      По ее словам, со своей зарплаты она много тратит на текущие расходы на работе на вещи, которые нужными на содержание офиса.

      "Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", – добавила Новосад.

      К слову, ранее низкие зарплаты министров комментировал глава МИД Вадим Пристайко. По его словам, это "неуважение к государству" и эту проблему надо обсуждать и решать. В качестве примера он привел судей, которые получают сотни тысяч гривен. Поэтому, делает он вывод, нормально министры за такие зарплаты работать не смогут.

      Что еще доливает масла в огонь

      Заметим, что украинские чиновники, кроме зарплат, имеют право получать премии и различные надбавки. И в таком случае их заработок за месяц может доходить до заоблачных сумм. Так, в декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:

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      Какой уровень зарплат в Украине среди рядовых граждан

      С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2020 году средняя зарплата украинцев должна составлять 12 497 гривен.

      середня зарплата, ріст, зростання зарплат
      Как будет расти средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала

      Отметим, что сейчас средняя заработная плата составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство образования и науки Украины Доходы политиков Зарплата Учеба Образование Ганна Новосад
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