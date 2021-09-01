Трухин прокомментировал ДТП, мировой рекорд Москаленко: главные новости 1 сентября
Источник:24 канал
"Слуга народа" Александр Трухин впервые прокомментировал свое ДТП. На Херсонщине могут усилить карантин. Анастасия Москаленко стала двукратным призером на Паралимпиаде. В Украине начался учебный год. Такими были главные новости за понедельник, 1 сентября.
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Трухин прокомментировал свое ДТП
Источник: Интерфакс-Украина
Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин впервые прокомментировал ДТП, участником которого он стал. Политик заверил, что максимально способствует расследованию дела и якобы сразу предоставил правоохранителям всю информацию.
Я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму,
– рассказал нардеп.
Чиновник отметил, что об аварии сразу рассказал своим однопартийцам. Хотя руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее говорил, что узнал о ДТП с новостей.
Трухин заявил, что сейчас находится на амбулаторном лечении. С другими пострадавшими он не общается, но готов в случае необходимости оказать свою помощь. Кроме того, политик заявил, что скандал вокруг ДТП "заказали" и он даже знает кто.
Главное о скандальной аварии
- ДТП произошло 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве с участием 3 автомобилей. По данным СМИ, ее вызвал Трухин, который якобы был пьян. Официально эту информацию еще не подтвердили, а сам политик говорит, что все водители были трезвы.
- В результате инцидента пострадали 6 человек, среди них руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, а также дети.
- В полиции прокомментировали ДТП только через неделю. Там сказали, что передали материалы дела в Государственное бюро расследований.
Херсонщина может стать "желтой"
Источник: "Новый день"
Эпидемиологическая ситуация на Херсонщине ухудшается – в последнее время там фиксируют увеличение количества больных коронавирусом. По словам главы регионального Лабораторного центра Юрия Ромаскевича, уже на следующей неделе регион может оказаться в желтой зоне карантина.
Ситуация ухудшилась из-за потока людей из временному оккупированного Крыма.
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Количество заражений увеличилось из-за многочисленных путешественников, пересекающих КПВВ со стороны оккупированного Крыма. Там штамм "Дельта" начал свирепствовать задолго до того, как он пришел к нам и принесли его именно те, кто возвращался с полуострова,
– считает специалист.
Какие ограничения могут ввести
- Если Херсонская область станет "желтой", то учебные заведения, где вакцинированы менее 80% персонала, перейдут в дистанционный формат.
- Массовые мероприятия можно будет проводить только при заполненности на половину.
- На матчи зрителям позволят приходить только при условии заполненности трибуны не более чем на 50%.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Москаленко установила мировой рекорд в Токио
Источник: 24 канал
21-летняя Анастасия Москаленко получила "золото" в толкании ядра в классе F32. Она толкнула ядро на целых 7 метров и 61 сантиметр, чем установила новый мировой рекорд. В общем спортсменка получила уже вторую медаль на Паралимпиаде – ранее она выиграла "серебро" в метании булавы.
Заметим 1 сентября украинская сборная получила 8 наград:
- 2 золотых медали;
- 2 серебряных;
- 4 бронзовых.
Медальный зачет Украины на Паралимпиаде 1 сентября / Инфографика 24 канала
Ученики и школьники вернулись к учебе: как прошел День знаний в Украине
Источник: 24 канал
В Украине 1 сентября дети наконец пошли в школу после длительного карантина. На праздничной линейке первоклассники традиционно зевали, а родители плакали. Всего впервые в этом году в школу пошли 408 тысяч детей, а в 11 класс – 219 тысяч.
Смотрите забавное видео о 1 сентября:
Министр образования и науки Сергей Шкарлет посетил специализированную школу № 210 в Киеве. Он поздравил школьников и учителей с началом учебного года.
Кстати, в первый класс своих детей повели и украинские звезды. Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что этот день оказался для нее очень эмоциональным – она не могла сдержать слез. А вот сыновья Монатика пошли в школу в костюмах супергероев.
Маша Евросинина отвела сына в первый класс / Фото из инстаграма телеведущей
Сыновья Монатика пошли в школу в костюмах супергероев / Фото из инстаграма Ирины Монатик
Не обошлось и без трагических инцидентов. В Винницкой области во время линейки 71-летнему дедушке стало плохо. Известно, что он пришел на праздник к своему внуку-первоклашке. Медики пытались спасти мужчину, однако, к сожалению, им не удалось. По предварительным данным, у пенсионера остановилось сердце.
Для веселого настроения Возвращение в школу или день сдачи детей: самые смешные мемы о 1 сентября