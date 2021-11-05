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Водителю, который насмерть сбил отца журналиста 24 канала, избрали меру пресечения

Источник: 24 канал

Во Львове 4 ноября на пешеходном переходе пьяный водитель сбил отца журналиста 24 канала Владимира Шляхтина. Виновнику смертельной аварии избрали меру пресечения.

5 ноября около обеда состоялось судебное заседание. Щербинину избрали самую жесткую меру пресечения – 60 суток в СИЗО без возможности внесения залога,

– говорится в сообщении.

Виновнику смертельной аварии грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения на тот же срок. Сейчас он находится под стражей.

Пьяный водитель сбил папу журналиста 24 канала: что известно

4 ноября примерно в 15:00 на улице Шевченко 38-летний водитель автомобиля Toyota Avensis сбил 71-летнего львовянина, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Авто двигалось на огромной скорости. От удара мужчину отбросило на несколько метров.

В результате ДТП он получил несовместимые с жизнью травмы. Погибшим оказался папа журналиста 24 канала Владимир Шляхтин.

Правоохранители задержали водителя и отвезли его в больницу, чтобы проверить на алкоголь и наркотики. Экспертиза установила, что на момент ДТП он был пьян. По информации ZAXID.NET, в крови виновника аварии обнаружили 1,51 промилле, что в 7,5 раза превышает допустимую норму.

Обратите внимание! Водитель, сбивший насмерть Владимира Шляхтина – 38-летний львовянин Юрий Щербинин – отец 2 маленьких детей, дочери и сына. По словам свидетелей, после ДТП мужчина сразу позвонил знакомым. Он надеялся как-то избежать ответственности за то, что натворил. Затем Щербинин требовал у патрульных отдать его авто, потому что он должен ехать на работу. В разговоре с женой погибшего Владимира Шляхтина львовянин вел себя очень агрессивно. Подробнее о водителе читайте по ссылке.

Владимир Зеленский подписал закон об олигархах

Источник: Офис Президента

Владимир Зеленский 5 ноября безотлагательно подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон. Документ устанавливает четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов чиновников с ними.

Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки богатейших. Именно за такие изменения проголосовали наши граждане в 2019 году,

– отметил Владимир Зеленский.

У Зеленского напомнили, что документ разработали, чтобы обеспечить реальную трансформацию государства в интересах всего общества. К тому же это будет способствовать реализации стратегического курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

В частности, олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов.

Олигархам из списка придется подавать электронную декларацию – так, как это делают чиновники. Им также будет запрещено финансировать партии и проводить политическую агитацию, митинги, демонстрации с политическими требованиями.

Что известно о законе об олигархах

Соответствующий закон парламентарии приняли еще 23 сентября. Тогда документ, получивший название "антиолигархический", поддержали 279 нардепов.

3 ноября Верховная Рада устранила противоречия в тексте принятого закона о деолигархизации. В то же время проголосовала за поручение спикеру Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать документ.

Таким образом, парламент уточнил, что определять статус (признавать олигархом), включать олигархов в реестр и вести сам реестр олигархов будет СНБО, как и предлагали в ОП.

Владимир Зеленский пояснил, что принятию антиолигархического закона оказали сопротивление десятки влиятельных лиц, которые зависят от олигархов.

Кстати, еще в мае в СНБО заявили, что к олигархам в Украине "уверенно причислить 13 человек".

ВСУ подтвердили кратковременный заход в Старомарьевку

Источник: фейсбук "93-я ОМБр Холодный Яр"

В ВСУ 5 ноября подтвердили кратковременный заход в село Старомарьевка Донецкой области. Это сделали, чтобы местные жители наконец смогли получить уголь для отопления. Пресс-служба 93-й ОМБр Холодный Яр сообщила, что топливо предоставила организация Красный Крест. Ранее оккупанты в течение 1,5 месяца блокировали доступ к местным жителям.

Важно Российские наемники ранили защитника Украины на Донбассе

В ВСУ рассказали, что тогда Мирненская ВГА попыталась оказать гуманитарную и медицинскую помощь жителям со стороны Украины. Поддержало инициативу и руководство 93 бригады Холодный Яр. Группу обеспечили охраной.

Это вызвало массированные обстрелы Гранитного со стороны российских наемников, в результате которых погиб военнослужащий бригады Георгий Халиков,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, повредили дома местных жителей, гражданскую инфраструктуру и камеру ОБСЕ. После огласки ситуации оккупанты предоставили возможность благотворительной организации довезти жителям Старомарьевки уголь для отопления.

Однако сейчас есть проблема с тем, чтобы оказать помощь местным жителям. Известно, что они нуждаются в восстановлении домов после обстрела.

Впрочем, вопрос, как физически доставить помощь жителям, остается открытым,

– заявили представители Благотворительного Фонда "Каритас Волноваха".

Если благотворителей не пустят в село, то они будут организовывать пункт сбора, регистрации и выдачи наборов в Гранитном.

Обратите внимание! 26 октября боевики заявили, что ВСУ вернули под контроль Старомарьевку. В пресс-службе Операции объединенных сил эту информацию опровергли. Там объяснили. что фейк о взятии Старомарьевки – это очередная попытка российских наемников дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Там также отметили, что именно на этом участке оккупанты, нарушая режим тишины, открывали огонь из запрещенного вооружения.

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Евросоюз исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран

Источник: твитер Рикарда Юзвяка

Ссылаясь на собственные источники, корреспондент Радио Свободы Рикард Юзвяк заявил, что Украину исключили из перечня стран, для которых рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в ЕС. Соответствующее решение приняли послы Евросоюза. Официально об этом планируется объявить уже на следующей неделе, после 8 ноября.

В МИД рассказали, как украинцы смогут путешествовать в ЕС

"Учитывая активные кампании по вакцинации в мире, Евросоюз предложил более лояльные условия для полностью вакцинированных туристов. Все они еще должны будут пройти тесты на коронавирус при пересечении границ," – объяснили в МИД.

Там также рассказали, что послы стран Евросоюза подготовили решение Совета ЕС об исключении Украины из списка безопасных для путешествий стран, учитывая сложную ситуацию с COVID-19 в Европе.

Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий,

– говорится в сообщении.

В украинском МИД заявили, что официально Совет ЕС предоставит соответствующую рекомендацию уже на следующей неделе. Однако окончательно решение о путешественниках из Украины каждое государство будет принимать на национальном уровне.