Главные новости 2 апреля: Байден позвонил Зеленскому, санкции СНБО против контрабандистов
Владимир Зеленский впервые пообщался с американским президентом Джо Байденом. СНБО ввел санкции против "королей контрабанды". Оккупанты ранили 2 военных и мирного жителя на Донбассе. За сутки в Украине зафиксировали наибольшее количество смертей. Тупицкий не явился в суд, где ему должны были избрать меру пресечения. Таковы были главные новости 2 апреля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 2 апреля:
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Разговор Зеленского с Байденом
Источник: Офис Президента, Белый дом
Американский президент Джо Байден пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отметим, что разговор между обоими лидерами состоялся впервые.
О чем говорили главы государств
- Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Он также подчеркнул стремление Белого дома активизировать стратегическое партнерство, чтобы поддержать Зеленского в борьбе с коррупцией.
- Политик обсудили и важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.
Как прокомментировал Зеленский
В своем твиттере украинский президент заверил, что серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность, а также достичь мира.
Украина и США стоят бок о бок, когда речь идет об укреплении наших демократий. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев,
– подчеркнул он.
Что говорят в Офисе Президента
О разговоре между Байденом и Зеленским высказался и глава ОП Андрей Ермак. "Не захлебнитесь от злости", – обратился он к тем, кто разгонял вокруг этого фейковые новости.
Также Ермак отметил, что Байден и его команда ценят шаги Зеленского в направлении реформирования государства. Президент США ждет возможности вновь посетить Украину.
СНБО провел заседание
Источник: Офис Президента
Совет национальной безопасности и обороны провел заседание, где поднимали ряд важных вопросов. Обсуждение касалось, в частности, плана вакцинации и новых санкций.
Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором подвел основные итоги заседания. Подробности появились на сайте ОП.
Новые санкции СНБО
Как подчеркнул Зеленский, впервые в истории Украины ввели персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать "королями украинской контрабанды".
Глава государства отметил, что борьба с контрабандой будет продолжаться. Ведь из-за нее государство недополучает около 300 миллиардов гривен.
Перечень контрабандистов:
- Иван Бокало;
- Валерий Пересоляк;
- Юрий Кушнир;
- Александр Еримичук;
- Орест Фирманюк;
- Вадим Альперин;
- Александр Чудаков;
- Виктор Шерман;
- Александр Кравченко;
- Владимир Дидух.
"Черная пятница" для пропагандистов
В Украине презентовали Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу. Президент назвал его "информационным щитом Украины".
"Там сделают все, чтобы "черная пятница" наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов – извне и внутри Украины", – добавил он.
Повреждение "трубы Медведчука"
Глава государства упомянул также о нефтепроводе "Самара – Западное направление", который еще недавно находился в собственности кума Путина – Виктора Медведчука.
Недавно решением Совета нацбезопасности и обороны его вернули Украине. Впрочем, оказалось, что часть нефтепровода повреждена. Зеленский считает это диверсией.
Он заверил, что причастные к этому понесут уголовную ответственность. К ним он обратился лаконичной цитатой из известной советской комедии: "Ваше дело – труба".
Зеленский об итогах заседания СНБО: смотрите видео
Обострение на Донбассе
Президент также прокомментировал обострение на Донбассе и наращивание российских сил у границ Украины. Он заверил, что ВСУ способны дать отпор любому.
По словам Зеленского, залогом продолжения тяжелых, но необходимых переговоров в минском и нормандском форматах, является именно сохранение режима полного прекращения огня.
Глава государства подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы и США. Одним из свидетельств этого является, в частности, его недавний разговор с Байденом.
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Боевики усилили обстрелы на Донбассе
Источник: Минобороны
Оккупанты, игнорируя договоренности о режиме прекращения огня, осуществляют обстрелы позиций ВСУ на Донбассе. С начала суток 2 апреля они 14 раз нарушали перемирие.
Российские наемники используют крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, а также стрелковое оружие.
Где было горячее всего 2 апреля:
- неподалеку Золотого-4;
- вблизи Светлодарска и Новотошковского;
- возле Пищевика, Красногоровки и Гнутово;
- в районе поселка Опытное;
- вблизи Водяного, что на Приазовье.
Военные и гражданский – в больнице
В результате обстрелов противника 2 украинских бойца получили ранения, им оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работает командование воинской части и военная служба правопорядка.
Пострадал мирный житель
В районе Красногоровки российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру. Мирный житель получил осколочное ранение. Его доставили в больницу.
Что происходит на границах Украины
- Россия продолжает стягивать силы к границам Украины. В районе Донецкого аэропорта слышны атаки из стрелкового оружия и пулеметов. Жители Путиловки сообщили о работе танков.
- По информации ОБСЕ, российские наемники использовали 41 танк в запрещенных военных учениях. Оккупанты препятствуют работе ОБСЕ и глушат их беспилотники.
- Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак предупредил, что Россия под видом военных учений стягивает армию и технику к границам Украины.
- Пентагон насторожен такими действиями России. Европейское командование вооруженных сил США привело свою армию в максимальный уровень боеготовности.
Скопление российских войск на границе Украины / Инфографика 24 канала
Рекордная смертность от COVID-19 в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
За первые сутки апреля в Украине зарегистрировали 19 893 новых случаев коронавируса COVID-19. Это – самый большой показатель с начала пандемии.
Отметим, что всего по состоянию на 2 апреля число больных COVID-19 в стране достигло 1 711 630. Полностью выздороветь удалось 1 333 370 пациентам.
Сколько украинцы уже вакцинированы от COVID-19?
По состоянию на вечер 1 апреля 267 833 украинцев уже получили первую дозу прививки против коронавируса. В то же время вторую дозу ввели только двоим.
Неутешительные прогнозы по смертности
Суточное количество смертей от COVID-19 в Украине превысило пиковые показатели осени 2020 года. Киевская школа экономики подсчитала, сколько людей может умереть из-за коронавируса.
Согласно результатам моделирования, в первой половине 2021 года может умереть от 20 до 55 тысяч человек. Количество умерших за второе полугодие может достичь показателя смертности за весь 2020 год.
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