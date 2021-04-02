Владимир Зеленский впервые пообщался с американским президентом Джо Байденом. СНБО ввел санкции против "королей контрабанды". Оккупанты ранили 2 военных и мирного жителя на Донбассе. За сутки в Украине зафиксировали наибольшее количество смертей. Тупицкий не явился в суд, где ему должны были избрать меру пресечения. Таковы были главные новости 2 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 2 апреля:

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Разговор Зеленского с Байденом

Источник: Офис Президента, Белый дом

Американский президент Джо Байден пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отметим, что разговор между обоими лидерами состоялся впервые.

Обратите внимание! Украина ожидала этот разговор еще с момента инаугурации Джо Байдена. СМИ предположили, что разговор откладывался из-за "недостаточной борьбы с коррупцией ".

О чем говорили главы государств

Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Он также подчеркнул стремление Белого дома активизировать стратегическое партнерство, чтобы поддержать Зеленского в борьбе с коррупцией.

Политик обсудили и важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

Как прокомментировал Зеленский

В своем твиттере украинский президент заверил, что серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность, а также достичь мира.

Украина и США стоят бок о бок, когда речь идет об укреплении наших демократий. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев,

– подчеркнул он.

Что говорят в Офисе Президента

О разговоре между Байденом и Зеленским высказался и глава ОП Андрей Ермак. "Не захлебнитесь от злости", – обратился он к тем, кто разгонял вокруг этого фейковые новости.

Также Ермак отметил, что Байден и его команда ценят шаги Зеленского в направлении реформирования государства. Президент США ждет возможности вновь посетить Украину.

СНБО провел заседание

Источник: Офис Президента

Совет национальной безопасности и обороны провел заседание, где поднимали ряд важных вопросов. Обсуждение касалось, в частности, плана вакцинации и новых санкций.

Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором подвел основные итоги заседания. Подробности появились на сайте ОП.

Новые санкции СНБО

Как подчеркнул Зеленский, впервые в истории Украины ввели персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать "королями украинской контрабанды".

Глава государства отметил, что борьба с контрабандой будет продолжаться. Ведь из-за нее государство недополучает около 300 миллиардов гривен.

Иван Бокало;

Валерий Пересоляк;

Юрий Кушнир;

Александр Еримичук;

Орест Фирманюк;

Вадим Альперин;

Александр Чудаков;

Виктор Шерман;

Александр Кравченко;

Владимир Дидух.

"Черная пятница" для пропагандистов

В Украине презентовали Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу. Президент назвал его "информационным щитом Украины".

"Там сделают все, чтобы "черная пятница" наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов – извне и внутри Украины", – добавил он.

Повреждение "трубы Медведчука"

Глава государства упомянул также о нефтепроводе "Самара – Западное направление", который еще недавно находился в собственности кума Путина – Виктора Медведчука.

Недавно решением Совета нацбезопасности и обороны его вернули Украине. Впрочем, оказалось, что часть нефтепровода повреждена. Зеленский считает это диверсией.

Он заверил, что причастные к этому понесут уголовную ответственность. К ним он обратился лаконичной цитатой из известной советской комедии: "Ваше дело – труба".

Зеленский об итогах заседания СНБО: смотрите видео

Обострение на Донбассе

Президент также прокомментировал обострение на Донбассе и наращивание российских сил у границ Украины. Он заверил, что ВСУ способны дать отпор любому.

По словам Зеленского, залогом продолжения тяжелых, но необходимых переговоров в минском и нормандском форматах, является именно сохранение режима полного прекращения огня.

Глава государства подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы и США. Одним из свидетельств этого является, в частности, его недавний разговор с Байденом.

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Боевики усилили обстрелы на Донбассе

Источник: Минобороны

Оккупанты, игнорируя договоренности о режиме прекращения огня, осуществляют обстрелы позиций ВСУ на Донбассе. С начала суток 2 апреля они 14 раз нарушали перемирие.

Российские наемники используют крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, а также стрелковое оружие.

Где было горячее всего 2 апреля:

неподалеку Золотого-4;

вблизи Светлодарска и Новотошковского;

возле Пищевика, Красногоровки и Гнутово;

в районе поселка Опытное;

вблизи Водяного, что на Приазовье.

Военные и гражданский – в больнице

В результате обстрелов противника 2 украинских бойца получили ранения, им оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работает командование воинской части и военная служба правопорядка.

Справка. Ранее в этот же день еще один защитник Украины пострадал из-за действий оккупантов, когда те открыли огонь возле Гнутово и Пищевика. Он также уже под наблюдением медиков.

Пострадал мирный житель

В районе Красногоровки российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру. Мирный житель получил осколочное ранение. Его доставили в больницу.

Что происходит на границах Украины

Россия продолжает стягивать силы к границам Украины. В районе Донецкого аэропорта слышны атаки из стрелкового оружия и пулеметов. Жители Путиловки сообщили о работе танков.

По информации ОБСЕ, российские наемники использовали 41 танк в запрещенных военных учениях. Оккупанты препятствуют работе ОБСЕ и глушат их беспилотники.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак предупредил, что Россия под видом военных учений стягивает армию и технику к границам Украины.

Пентагон насторожен такими действиями России. Европейское командование вооруженных сил США привело свою армию в максимальный уровень боеготовности.



Скопление российских войск на границе Украины / Инфографика 24 канала

Рекордная смертность от COVID-19 в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За первые сутки апреля в Украине зарегистрировали 19 893 новых случаев коронавируса COVID-19. Это – самый большой показатель с начала пандемии.

Обратите внимание! К сожалению, за этот день от болезни умерло наибольшее количество пациентов – 433. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 33 679.

Отметим, что всего по состоянию на 2 апреля число больных COVID-19 в стране достигло 1 711 630. Полностью выздороветь удалось 1 333 370 пациентам.

Сколько украинцы уже вакцинированы от COVID-19?

По состоянию на вечер 1 апреля 267 833 украинцев уже получили первую дозу прививки против коронавируса. В то же время вторую дозу ввели только двоим. По состоянию на вечер 1 апреля 267 833 украинцев уже получили первую дозу прививки против коронавируса. В то же время вторую дозу ввели только двоим.

Неутешительные прогнозы по смертности

Суточное количество смертей от COVID-19 в Украине превысило пиковые показатели осени 2020 года. Киевская школа экономики подсчитала, сколько людей может умереть из-за коронавируса.

Согласно результатам моделирования, в первой половине 2021 года может умереть от 20 до 55 тысяч человек. Количество умерших за второе полугодие может достичь показателя смертности за весь 2020 год.