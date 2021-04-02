Володимир Зеленський вперше поспілкувався з американським президентом Джо Байденом. РНБО ввела санкції проти "королів контрабанди". Окупанти поранили 2 військових та мирного жителя на Донбасі. За добу в Україні зафіксували найбільшу кількість смертей. Тупицький не з'явився до суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Такими були головні новини 2 квітня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 2 квітня:

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Розмова Зеленського з Байденом

Джерело: Офіс Президента, Білий дім

Американський президент Джо Байден поспілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським. Зазначимо, що розмова між обома лідерами відбулася вперше.

Зверніть увагу! Україна очікувала на цю розмову ще з моменту інавгурації Джо Байдена. ЗМІ припустили, що розмова відкладалася через "недостатню боротьбу з корупцією ".

Про що говорили глави держав

Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та у Криму.

Він також підкреслив прагнення Білого дому активізувати стратегічне партнерство, аби підтримати Зеленського у боротьбі з корупцією.

Політик обговорили й важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії у регіоні.

Як прокоментував Зеленський

У своєму твіттері український президент запевнив, що серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість, а також досягти миру.

Україна та США стоять пліч-о-пліч, коли мовиться про зміцнення наших демократій. Американське партнерство має вирішальне значення для українців, – підкреслив він.

Що кажуть в Офісі Президента

Щодо розмови між Байденом та Зеленським висловився й очільник ОП Андрій Єрмак. "Не захлиніться від злості", – звернувся він до тих, хто розганяв навколо цього фейкові новини.

Також Єрмак зауважив, що Байден та його команда цінують кроки Зеленського у напрямку реформування держави. Президент США чекає можливості знову відвідати Україну.

РНБО провела засідання

Джерело: Офіс Президента

Рада національної безпеки та оборони провела засідання, де підіймали низку важливих питань. Обговорення стосувалося, зокрема, плану вакцинації та нових санкцій.

Український президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому підбив основні підсумки засідання. Подробиці також з'явилися на сайті ОП.

Нові санкції РНБО

Як наголосив Зеленський, вперше в історії України ввели персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати "королями української контрабанди".

Глава держави зауважив, що боротьба з контрабандою продовжуватиметься. Адже через неї держава недоотримує близько 300 мільярдів гривень.

Іван Бокало;

Валерій Пересоляк;

Юрій Кушнір;

Олександр Єрімічук;

Орест Фірманюк;

Вадим Альперін;

Олександр Чудаков;

Віктор Шерман;

Олександр Кравченко;

Володимир Дідух.

"Чорна п'ятниця для пропагандистів

В Україні презентували Центр протидії дезінформації, який уже розпочав свою роботу. Президент назвав його "інформаційним щитом України".

"Там зроблять усе, аби "чорна п'ятниця" настала для всіх пропагандистів та інформаційних диверсантів – ззовні та всередині України", – додав він.

Пошкодження "труби Медведчука"

Глава держави згадав також про нафтопровід "Самара – Західний напрямок", який ще донедавна перебував у власності кума Путіна – Віктора Медведчука.

Нещодавно рішенням Ради нацбезпеки та оборони його повернули Україні. Втім, виявилося, що частина нафтопроводу пошкоджена. Зеленський вважає це диверсію.

Він запевнив, що причетні до цього понесуть кримінальну відповідальність. До них він звернувся лаконічною цитатою з відомої радянської комедії: "Ваше дело – труба".

Зеленський про підсумки засідання РНБО: дивіться відео

Загострення на Донбасі

Президент також прокоментував загострення на Донбасі та нарощування російських сил біля кордонів України. Він запевнив, що ЗСУ здатні дати відсіч будь-кому.

За словами Зеленського, запорукою продовження важких, але необхідних переговорі у мінському та нормандському форматах, є саме збереження режиму повного припинення вогню.

Глава держави наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Європи та США. Одним із свідчень цього є, зокрема, його нещодавня розмова з Байденом.

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Бойовики посилили обстріли на Донбасі

Джерело: Міноборони

Окупанти, ігноруючи домовленості про режим припинення вогню, здійснюють обстріли позицій ЗСУ на Донбасі. Від початку доби 2 квітня вони 14 разів порушували перемир'я.

Російські найманці використовують великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, а також стрілецьку зброю.

Де було найгарячіше 2 квітня:

неподалік Золотого-4;

поблизу Світлодарська та Новотошківського;

біля Пищевика, Красногорівки та Гнутового;

у районі селища Опитне;

поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

Військові та цивільний – у лікарні

Внаслідок обстрілів противника 2 українських бійців отримали поранення, їм надали медичну допомогу. На місці події працює командування військової частини та військова служба правопорядку.

Довідка. Раніше цього ж дня ще один захисник України постраждав через дії окупантів, коли ті відкрили вогонь біля Гнутового та Пищевика. Він також вже під наглядом медиків.

Постраждав мирний мешканець

У районі Красногорівки російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру. Мирний житель отримав осколкове поранення. Його доставили до лікарні.

Що відбувається на кордонах України

Росія продовжує стягувати сили до кордонів України. У районі Донецького аеропорту чутно атаки зі стрілецької зброї та кулеметів. Мешканці Путилівки повідомили про роботу танків.

За інформацією ОБСЄ, російські найманці використовували 41 танк у заборонених військових навчаннях. Окупанти перешкоджають роботі ОБСЄ і глушать їхні безпілотники.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак попередив, що Росія під виглядом військових навчання стягує армію та техніку до кордонів України.

Пентагон насторожений такими діями Росії. Через це Європейське командування збройних сил США привело свою армію у максимальний рівень боєготовності.



Скупчення російських військ на кордоні України / Інфографіка 24 каналу

Рекордна смертність від COVID-19 в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За першу добу квітня в Україні зареєстрували 19 893 нових випадків коронавірусу COVID-19. Це – найбільший показник від початку пандемії.

На жаль, за цей день від хвороби померла найбільша кількість пацієнтів – 433. Загальна кількість летальних випадків у країні зросла до 33 679. Зверніть увагу! Україна займає 3 місце за рівнем смертності серед великих країн Європи з населенням понад 10 мільйонів людей. Вище – тільки Чехія та Румунія.

Відзначимо, що загалом станом на 2 квітня кількість хворих на COVID-19 у країні сягнула 1 711 630. Повністю одужати вдалося 1 333 370 пацієнтам.

Скільки українці вже вакциновані від COVID-19? Станом на вечір 1 квітня 267 833 українців вже отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу. Водночас другу дозу ввели лише двом. Станом на вечір 1 квітня 267 833 українців вже отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу. Водночас другу дозу ввели лише двом.

Невтішні прогнози щодо смертності

Добова кількість смертей від COVID-19 в Україні перевищила пікові показники осені 2020 року. Київська школа економіки підрахувала, скільки людей може померти через коронавірус.

Згідно з результатами моделюванні, у першій половині 2021 року може померти від 20 до 55 тисяч людей. Кількість померлих за друге півріччя може cягнути показника смертності за весь 2020 рік.