Новая мера пресечения для Антоненко, соглашение Венгрии и России: главные новости 27 сентября

Одному из фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко изменили меру пресечения. Венгрия подписала с Россией возмутительный договор о транзите газа в обход Украины. На греческом острове Крит произошло мощное землетрясение. А Кремль начал масштабные военные учения в оккупированном Крыму. Такими были главные новости 27 сентября.

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Ослабление меры пресечения Антоненко

Источник: фейсбук Юлии Кузьменко

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Отныне он будет находиться под ночным домашним арестом вместо круглосуточного. Это значит, что Антоненко должен находиться дома с 23:00 до 06:00.

Заметим, что он находился в СИЗО 1,5 года. Но 30 апреля 2021 года его отправили под круглосуточный домашний арест. 17 августа эту меру пресечения снова продлили. Музыкант назвал свой выход из СИЗО маленькой победой.

Расследование дела убийства Шеремета: последние новости

Недавно следствие опубликовало результаты взрывотехнической экспертизы. Все показатели якобы намекают, что взрывное устройство, которое установили в авто Павла Шеремета, похоже на мину МОН-50.

Во время обысков у Антоненко следователи обнаружили предмет, похожий на такой боеприпас. Вместе с тем защита подозреваемого настаивает, что на самом деле до сих пор неизвестно, какое вещество и взрывчатку применили по делу. Поэтому есть сомнения относительно объективности экспертизы.

Ранее Антоненко рассказал, что за время пребывания в СИЗО состояние его здоровья существенно ухудшилось . В частности, музыкант рассказал о "потерянных зубах и ухудшенном зрении".

Как заявил Денис Монастырский, что МВД до сих пор проверяет все возможные версии о вероятных заказчиках резонансного убийства журналиста. Сейчас происходят дополнительные следственные действия, собирают и изучают новую информацию.

Меру пресечения изменили и Дугарь и Кузьменко

Судьи Шевченковского районного суда столицы также изменения меры пресечения другим фигуранткам дела. Речь идет о Яне Дугарь и Юлии Кузьменко. Согласно решению суда:

Яне Дугарь продлили личное обязательство;

продлили личное обязательство; Юлии Кузьменко – ночной домашний арест.

Стоит обратить внимание, что ранее Дугарь заявила, что за ней следят. Впоследствии Кузьменко также не исключила этого в отношении себя.

Скандальное соглашение между Венгрией и Россией

Источник: МИД Украины

Венгерская энергетическая компания MVM и "Газпром" подписали долгосрочный контракт о поставках российского газа в обход Украины. Это будет происходить до конца 2036 года (на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет).

Согласно контракту, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год:

3,5 миллиарда кубометров через Сербию (по газопроводу Турецкий поток);

1 миллиард кубометров через Австрию.

Возмущение Украины и резкий ответ Венгрии

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что удивлены и разочарованы таким решением Венгрии.

Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям,

– говорится в заявлении украинского МИД.

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон даже допускает остановку транзита газа в Венгрию.

Важно Транзит газа через Украину – обязательное условие сертификации "Северного потока-2", – Витренко

Зато министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.

Потребление газа (в Европе – 24 канал) не снизится, и роль Газпрома также не уменьшится. Политическими заявлениями дома не обогреешь,

– подчеркнул глава венгерского МИД.

Реакция международного сообщества

США решительно призвали Россию увеличить объем транзита газа через Украину, ведь в Европе запасы очень ограничены. Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц также убежден, что Украина должна оставаться транзитером газа.

Военные учения России в оккупированном Крыму

Источник: ТАСС

В оккупированном Россией Крыму стартовали 3-дневные военные учения. В них примут участие:

более 100 единиц боевой и специальной техники,

почти 2 тысячи военных России.

В учениях задействуют различные виды оружия, в частности, автоматы АК–12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ–7Д, 12,7 миллиметра крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-миллиметровый гранатомет АГС–30 и снайперское вооружение,

– заявили в Минобороны России.

Кремль также описал план учений:

днем и ночью оккупанты планируют отрабатывать "марш-броски подразделений" к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка";

после этого российские военные будут упражняться в запланированных наступательных действиях, которые наносят урон условному противнику огнем из танков и самоходно-артиллерийских орудий.

Мощное землетрясение на Крите

На протяжении 10 – 16 сентября Россия и Белоруссия проводили совместные военные учения "Запад-2021". Легенда тренировок – атака границы на 2 тысячи километров государства, с которой идет война. Это сумма протяженности границы России и Беларуси с Украиной. По мнению экс-посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного , так Москва хочет создать плацдарм атаки на Европу.

Источник: Kathimerini

Землетрясение силой почти в 6 баллов произошло на греческом острове Крит утром 27 сентября. Эпицентр толчков располагался возле города Ираклион, где проживает около 140 тысяч человек. Спасатели рассказали, что стихийное бедствие повлекло много повреждений и разрушений в населенных пунктах:

Пацидерос,

Руссохория,

Архонтико.

Речь идет о зданиях и храмах. Кроме того, землетрясение разрушило сеть водоснабжения. К ликвидации последствий привлекли спасателей, полицию, гражданские силы и службы местного самоуправления.

Есть пострадавшие и погибший

В результате бедствия погиб по меньшей мере один человек. Мэр города Аркалохори рассказал, что погибший под завалами – строитель, реставрировавший местную церковь. В то же время другой работник, который был с ним в помещении, остался невредимым.

Кроме того, в результате землетрясения травмировались по меньшей мере 9 человек:

из них 7 – несовершеннолетние и их доставили для оказания первой медицинской помощи;

2 – получили переломы и их отвезли в больницу.

В украинском МИД сообщили 24 каналу, что "информация о пострадавших украинцах не поступала".

На греческом острове Крит произошло землетрясение / Фото АПЕ, AP, cretalive.gr

На Украину надвигаются сильные заморозки

Источник: Укргидрометцентр

По прогнозу синоптиков, в Украину 29 – 30 сентября придет похолодание. Все из-за антициклона, который движется в сторону нашей страны с северных широт. В течение недели, до 3 октября, он будет усиливаться. Центр антициклона сместится к левобережью Украины. В большинстве украинских областей атмосферное давление будет расти.

Где следует ждать заморозков

Уже 29 – 30 сентября ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы. В то же время в северо-восточных областях местами и в воздухе.

Какой будет погода 28 сентября

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, антициклон Лиоба принесет холодные ночи и умеренное тепло в дневные часы. По ее словам, 28 сентября в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Небольшие периодические дожди следует ждать:

Полтавщине,

Харьковщине,

Сумщине,

в Черновицкой области,

южных районах Ивано-Франковщины,

Закарпатье.

Ближайшей ночью ожидается +5...+12 градусов, в течение дня в Украине потеплеет до +10...+16 градусов, на пару градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье,

– сообщила Диденко.

В Киеве 28 сентября будет преобладать сухая малооблачная погода без дождей, с холодными ночами и умеренно теплыми днями. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+15 градусов.