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Послаблення запобіжного заходу Антоненку
Джерело: фейсбук Юлії Кузьменко
Шевченківський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу Андрію Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Відтепер він перебуватиме під нічним домашнім арештом замість цілодобового. Це означає, що Антоненко повинен перебувати вдома з 23:00 до 06:00.
Зауважимо, що він перебував у СІЗО 1,5 роки. Але 30 квітня 2021 року його відправили під цілодобовий домашній арешт. 17 серпня цей запобіжний захід знову продовжили. Музикант назвав свій вихід з СІЗО маленькою перемогою.
Розслідування справи вбивства Шеремета: останні новини
- Нещодавно слідство опублікувало результати вибухотехнічної експертизи. Всі показники нібито натякають, що вибуховий пристрій, який встановили в авто Павла Шеремета, схожий на міну МОН-50.
- Під час обшуків в Антоненка слідчі виявили предмет, схожий на такий боєприпас. Натомість захист підозрюваного наполягає, що насправді досі невідомо, яку речовину та вибухівку застосували у справі. Тож є сумніви щодо об'єктивності експертизи.
Як заявив Денис Монастирський, що МВС досі перевіряє всі можливі версії щодо ймовірних замовників резонансного вбивства журналіста. Наразі відбуваються додаткові слідчі дії, збирають і вивчають нову інформацію.
Запобіжний захід змінили й Дугарь та Кузьменко
Судді Шевченківського районного суду столиці також змінив запобіжні заходи іншим фігуранткам справи. Мовиться про Яну Дугарь та Юлію Кузьменко. Згідно з рішенням суду:
- Яні Дугарь продовжили особисте зобов'язання;
- Юлії Кузьменко – нічний домашній арешт.
Варто звернути увагу, що раніше Дугарь заявила, що за нею стежать. Згодом Кузьменко також не виключила цього щодо себе.
Скандальна угода між Угорщиною та Росією
Джерело: МЗС України
Угорська енергетична компанія MVM і "Газпром" підписали довгостроковий контракт про постачання російського газу в обхід України. Це відбуватиметься до кінця 2036 року (на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років).
Згідно з контрактом, "Газпром" постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів газу на рік:
- 3,5 мільярда кубометрів через Сербію (по газопроводу Турецький потік);
- 1 мільярд кубометрів через Австрію.
Обурення України та різка відповідь Угорщини
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що здивовані та розчаровані таким рішенням Угорщини.
Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам,
– мовиться у заяві українського МЗС.
Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон навіть допускає зупинку транзиту газу до Угорщини.
Важливо Транзит газу через Україну – обов'язкова умова сертифікації "Північного потоку-2", – Вітренко
Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни.
Споживання газу (в Європі – 24 канал) не знизиться, і роль Газпрому також не зменшиться. Політичними заявами будинки не обігрієш,
– підкреслив очільник угорського МЗС.
Реакція міжнародної спільноти
США рішуче закликали Росію збільшити обсяг транзиту газу через Україну, адже у Європі запаси дуже обмежені. Кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також переконаний, що Україна має залишатися транзитером газу.
Військові навчання Росії в окупованому Криму
Джерело: ТАСС
В окупованому Росією Криму стартували 3-денні військові навчання. У них візьмуть участь:
- понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки,
- майже 2 тисячі військових Росії.
У навчаннях залучать різні види зброї, зокрема, – автомати АК–12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ–7Д, 12,7 міліметра крупнокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-міліметровий гранатомет АГС–30 та снайперське озброєння,
– заявили у Міноборони Росії.
Кремль також описав план навчань:
- вдень та вночі окупанти планують відпрацьовувати "марш-кидки підрозділів" до місця виконання завдань. Для цього використають бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка";
- після цього російські військові вправлятимуться у запланованих наступальних діях, які завдають шкоди умовному противнику вогнем з танків та самохідно-артилерійських знарядь.
Потужний землетрус на Криті
Джерело: Kathimerini
Землетрус потужністю майже у 6 балів стався на грецькому острові Крит вранці 27 вересня. Епіцентр поштовхів розташовувався біля міста Іракліон, де проживає близько 140 тисяч людей. Рятувальники розповіли, що стихійне лихо спричинило багато пошкоджень й руйнувань у населених пунктах:
- Пацідерос,
- Руссохорія,
- Архонтіко.
Мовиться про будівлі та храми. Крім того, землетрус зруйнував мережу водопостачання. До ліквідації наслідків залучили рятувальників, поліцію, цивільні сили та служби місцевого самоврядування.
Є постраждалі та загиблий
Внаслідок лиха загинула щонайменше одна людина. Мер міста Аркалохорі розповів, що загиблий під завалами – будівельник, які реставрував місцеву церкву. Водночас інший працівник, який був з ним у приміщенні, залишився неушкодженим.
Крім того, внаслідок землетрусу травмувались щонайменше 9 людей:
- з них 7 – неповнолітні і їх доправили для надання першої медичної допомоги;
- 2 – отримали переломи і їх відвезли у лікарню.
На грецькому острові Крит стався землетрус / Фото АПЕ, AP, cretalive.gr
В Україну сунуть сильні заморозки
Джерело: Укргідрометцентр
За прогнозом синоптиків, в Україну 29 – 30 вересня прийде похолодання. Все через антициклон, який рухається у бік нашої країни з північних широт. Протягом тижня, до 3 жовтня, він посилюватиметься. Центр антициклону зміститься до Лівобережжя України. У більшості українських областей атмосферний тиск зростатиме.
Де слід чекати заморозків
Вже 29 – 30 вересня очікуються заморозки від 0 до -5 градусів у північних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту. Водночас у північно-східних областях місцями й в повітрі.
Якою буде погода 28 вересня
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, антициклон Ліоба принесе холодні ночі та помірне тепло у денні години. За її словами, 28 вересня у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса.
Невеликі періодичні дощі слід чекати на:
- Полтавщині,
- Харківщині,
- Сумщині,
- у Чернівецькій області,
- південних районах Івано-Франківщини,
- Закарпатті.
Найближчої ночі очікується +5...+12 градусів, протягом дня в Україні потепліє до +10...+16 градусів, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті,
– повідомила Діденко.
У Києві 28 вересня переважатиме суха малохмарна погода – без дощів, із холодними ночами та помірно теплими днями. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11...+15 градусів.