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Послаблення запобіжного заходу Антоненку

Джерело: фейсбук Юлії Кузьменко

Шевченківський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу Андрію Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Відтепер він перебуватиме під нічним домашнім арештом замість цілодобового. Це означає, що Антоненко повинен перебувати вдома з 23:00 до 06:00.

Зауважимо, що він перебував у СІЗО 1,5 роки. Але 30 квітня 2021 року його відправили під цілодобовий домашній арешт. 17 серпня цей запобіжний захід знову продовжили. Музикант назвав свій вихід з СІЗО маленькою перемогою.

Цікаво! Раніше Антоненко розповів, що за час перебування у СІЗО стан його здоров'я суттєво погіршився. Зокрема, музикант розповів про "втрачені зуби та погіршений зір".

Розслідування справи вбивства Шеремета: останні новини

Нещодавно слідство опублікувало результати вибухотехнічної експертизи. Всі показники нібито натякають, що вибуховий пристрій, який встановили в авто Павла Шеремета, схожий на міну МОН-50.

Під час обшуків в Антоненка слідчі виявили предмет, схожий на такий боєприпас. Натомість захист підозрюваного наполягає, що насправді досі невідомо, яку речовину та вибухівку застосували у справі. Тож є сумніви щодо об'єктивності експертизи.

Як заявив Денис Монастирський, що МВС досі перевіряє всі можливі версії щодо ймовірних замовників резонансного вбивства журналіста. Наразі відбуваються додаткові слідчі дії, збирають і вивчають нову інформацію.

Запобіжний захід змінили й Дугарь та Кузьменко

Судді Шевченківського районного суду столиці також змінив запобіжні заходи іншим фігуранткам справи. Мовиться про Яну Дугарь та Юлію Кузьменко. Згідно з рішенням суду:

Яні Дугарь продовжили особисте зобов'язання;

продовжили особисте зобов'язання; Юлії Кузьменко – нічний домашній арешт.

Варто звернути увагу, що раніше Дугарь заявила, що за нею стежать. Згодом Кузьменко також не виключила цього щодо себе.

Скандальна угода між Угорщиною та Росією

Джерело: МЗС України

Угорська енергетична компанія MVM і "Газпром" підписали довгостроковий контракт про постачання російського газу в обхід України. Це відбуватиметься до кінця 2036 року (на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років).

Згідно з контрактом, "Газпром" постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів газу на рік:

3,5 мільярда кубометрів через Сербію (по газопроводу Турецький потік);

1 мільярд кубометрів через Австрію.

Обурення України та різка відповідь Угорщини

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що здивовані та розчаровані таким рішенням Угорщини.

Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам,

– мовиться у заяві українського МЗС.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон навіть допускає зупинку транзиту газу до Угорщини.

Важливо Транзит газу через Україну – обов'язкова умова сертифікації "Північного потоку-2", – Вітренко

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни.

Споживання газу (в Європі – 24 канал) не знизиться, і роль Газпрому також не зменшиться. Політичними заявами будинки не обігрієш,

– підкреслив очільник угорського МЗС.

Реакція міжнародної спільноти

США рішуче закликали Росію збільшити обсяг транзиту газу через Україну, адже у Європі запаси дуже обмежені. Кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також переконаний, що Україна має залишатися транзитером газу.

Військові навчання Росії в окупованому Криму

Джерело: ТАСС

В окупованому Росією Криму стартували 3-денні військові навчання. У них візьмуть участь:

понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки,

майже 2 тисячі військових Росії.

У навчаннях залучать різні види зброї, зокрема, – автомати АК–12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ–7Д, 12,7 міліметра крупнокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-міліметровий гранатомет АГС–30 та снайперське озброєння,

– заявили у Міноборони Росії.

Кремль також описав план навчань:

вдень та вночі окупанти планують відпрацьовувати "марш-кидки підрозділів" до місця виконання завдань. Для цього використають бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка";

після цього російські військові вправлятимуться у запланованих наступальних діях, які завдають шкоди умовному противнику вогнем з танків та самохідно-артилерійських знарядь.

Зверніть увагу! Впродовж 10 – 16 вересня Росія та Білорусь проводили спільні військові навчання "Захід-2021". Легенда тренувань – атака кордону на 2 тисячі кілометрів держави, з якою триває війна. Це сума протяжності кордону Росії та Білорусі з Україною. На думку експосла України в Білорусі Романа Безсмертного, так Москва хоче створити плацдарм атаки на Європу.

Потужний землетрус на Криті

Джерело: Kathimerini

Землетрус потужністю майже у 6 балів стався на грецькому острові Крит вранці 27 вересня. Епіцентр поштовхів розташовувався біля міста Іракліон, де проживає близько 140 тисяч людей. Рятувальники розповіли, що стихійне лихо спричинило багато пошкоджень й руйнувань у населених пунктах:

Пацідерос,

Руссохорія,

Архонтіко.

Мовиться про будівлі та храми. Крім того, землетрус зруйнував мережу водопостачання. До ліквідації наслідків залучили рятувальників, поліцію, цивільні сили та служби місцевого самоврядування.

Є постраждалі та загиблий

Внаслідок лиха загинула щонайменше одна людина. Мер міста Аркалохорі розповів, що загиблий під завалами – будівельник, які реставрував місцеву церкву. Водночас інший працівник, який був з ним у приміщенні, залишився неушкодженим.

Крім того, внаслідок землетрусу травмувались щонайменше 9 людей:

з них 7 – неповнолітні і їх доправили для надання першої медичної допомоги;

2 – отримали переломи і їх відвезли у лікарню.

Зверніть увагу! В українському МЗС повідомили 24 каналу, що "інформація про постраждалих українців не надходила".

На грецькому острові Крит стався землетрус / Фото АПЕ, AP, cretalive.gr

В Україну сунуть сильні заморозки

Джерело: Укргідрометцентр

За прогнозом синоптиків, в Україну 29 – 30 вересня прийде похолодання. Все через антициклон, який рухається у бік нашої країни з північних широт. Протягом тижня, до 3 жовтня, він посилюватиметься. Центр антициклону зміститься до Лівобережжя України. У більшості українських областей атмосферний тиск зростатиме.

Де слід чекати заморозків

Вже 29 – 30 вересня очікуються заморозки від 0 до -5 градусів у північних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту. Водночас у північно-східних областях місцями й в повітрі.

Якою буде погода 28 вересня

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, антициклон Ліоба принесе холодні ночі та помірне тепло у денні години. За її словами, 28 вересня у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса.

Невеликі періодичні дощі слід чекати на:

Полтавщині,

Харківщині,

Сумщині,

у Чернівецькій області,

південних районах Івано-Франківщини,

Закарпатті.

Найближчої ночі очікується +5...+12 градусів, протягом дня в Україні потепліє до +10...+16 градусів, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті,

– повідомила Діденко.

У Києві 28 вересня переважатиме суха малохмарна погода – без дощів, із холодними ночами та помірно теплими днями. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11...+15 градусів.