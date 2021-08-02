Главные новости 2 августа: смерть от урагана во Львове, избиение мужчины в Хмельницкой области

В Стрыйском парке во время урагана погибли двое молодых людей. В Хмельницкой области полицейские жестоко избили 26-летнего мужчину. ВАКС начал рассматривать ходатайство о мере пресечения экс-судье Николаю Чаусу. Служба безопасности Украины разоблачила на востоке "титушек" Кивы, причастных к тяжким преступлениям. Такими были главные новости Украины и мира 2 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Смерть из-за непогоды во Львове

Источник: Львовский городской совет

Ураган, который бушевал на Львовщине 1 августа, унес жизни двух молодых людей. Трагедия произошла в Стрыйском парке во Львове. На пару внезапно упало дерево.

К сожалению 20-летний парень и 18-летняя девушка получили травмы, которые были несовместимы с жизнью. Известно, что погибший был курсантом Национальной академии сухопутных войск Андрей Свояк.

Актуально Опубликовали фото с места происшествия, где погибла пара во время урагана во Львове

Точную причину падения дерева установит следствие. Однако предварительно известно, что оно могло упасть вследствие удара молнии. По информации ZAXID.NET,

администрация Стрыйского парка просит львовян не посещать его в течение суток. Сейчас специалисты ликвидируют там последствия непогоды.

На трагедию уже отреагировал мэр города Андрей Садовый. Он призвал львовян не быть легкомысленными и учитывать прогноз погоды.

Нам нужно подчеркивать жителям, что ураган – это стихийное бедствие, нельзя пренебрегать. Когда есть сообщение чрезвычайных служб, что надвигается ураган, то лучше в это время быть дома, в помещении. Беда, которая произошла – это шок для всех,

– отметил мэр.

Драка с участием полицейских в Хмельницкой области

Недавно похожая ситуация произошла на Киевщине . Во время урагана деревья упали на двух человек, нанеся смертельных травм. Еще один человек спасся, успев отбежать.

Источник: Артур Сторожук в сообществе "20-14 свободный Проскуров"

В Хмельницкой области полицейские жестоко избили 26-летнего Алексея Самбора. У пострадавшего диагностировали:

перелом основания черепа,

разрыв барабанной перепонки.

Поражает, но врачи Хмельницкой областной больницы отказались оказывать ему помощь и на четвертый день лечения "выбросили его на улицу", заявив, что его состояние "удовлетворительное". После этого мужчина потерял сознание прямо на улице.

Его доставили обратно в областную больницу, но там отказались принимать пострадавшего. Он поехал за свой счет в Городок в районную больницу, а там попал уже в критическом состоянии в реанимацию.

Когда об этом узнали "хмельницкие врачи", они срочно направили в Городок целую делегацию, и решали, как вытащить теперь Алексея на эту сторону, ведь до сих пор неизвестно, выживет ли он, а если выживет, то точно известно, что на всю жизнь останется инвалидом,

– рассказал Артур Сторожук.

Что говорят об инциденте в ГБР

В комментарии 24 канала в Государственном бюро расследований сообщили, что сейчас осуществляют досудебное расследование по факту избиения задержанного полицейскими. По предварительной информации, мужчину пытались задержать за распитие алкоголя в общественном месте.

Сейчас следователи проводят первоочередные следственные действия, а также продолжается поиск и допросы свидетелей. Предварительная квалификация нарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

СБУ разоблачила "титушок" Кивы

Источник: СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила попытки расшатывания общественно-политической ситуации на Востоке Украины. По данным следствия, к ним были причастны "титушки" одиозного нардепа Ильи Кивы.

Детали преступной деятельности "титушок" Кивы

Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из нардепов. Как отметили в "Украинской правде", говорится о "титушках" скандального пророссийского парламентария Ильи Кивы.

Примечательно Кива снова попал в скандал: насмехался над акцией к годовщине освобождения Авдеевки

В марте 2021 года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. "Кураторы" ожидали, что действия злоумышленников приведут к применению соответствующих мер и спровоцируют обострение политической ситуации.

По месту жительства злоумышленников и в офисе объединения правоохранители обнаружили:

холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;

инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;

крупную партию марихуаны и оборудование для ее выращивания.

Следователи сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Реакция Кивы на ситуацию

Нардеп обнародовал в фейсбуке видеообращение, в котором отметил, что СБУ "выписала подозрения" координатору "Патриоты – За жизнь" Олегу Ширяеву и еще 4 руководителям организации. По словам Кивы, у него есть доказательства того, что свидетеля якобы похитили сотрудники спецслужбы, "запугали и выбили ложные показания".

Что стоит знать об Илье Киве

Это народный депутат от ОПЗЖ, известный своей пророссийской риторикой. Он неоднократно попадал в громкие скандалы в Верховной Раде и за ее пределами. Среди последних курьезов с участием нардепа можно вспомнить:

24 июня Илья Кива заявил, что его якобы вызвали на допрос из-за советской шапки. Зато в прокуратуре этот факт отрицали.

22 июня одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и нардеп от "слуг народа" Николай Тищенко подрались в сессионном зале Верховной Рады. Все началось из-за слова "слуги" Никиты Потураева о том, что народ должен расстреливать ОПЗЖ.

21 июня Кива искал "чистых и бритых адекватов" для участия в марше ОПЗЖ. За это он предлагал аж 250 гривен.

18 июня одиозный представитель "ОПЗЖ" снял штаны прямо в зале Верховной Рады. Сделал он это, чтобы заправить рубашку. Наверное, лучшего места для этого не нашлось.

ВАКС не рассмотрел ходатайство о мере пресечения Чаусу

Источник: ВАКС

Высший антикоррупционный суд начал рассматривать ходатайство о мере пресечения экс-судье Николаю Чаусу, но заседание перенесли из-за отсутствия подозреваемого.

Интересно НАБУ или СБУ: у Венедиктовой рассказали, чей Чаус

Издание Liga.net, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что 1 августа следственный судья отказался обязывать СБУ доставить Чауса на судебное заседание 4 августа.

Ограничения для невакцинированных

В 2017 году Чаусу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Теперь НАБУ просит эту меру применить – взять экс-судью под стражу.

Источник: фейсбук Михаила Радуцкого

Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что украинская власть впоследствии будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. В частности, это будет касаться школ.

Для работы 80% работников должны получить вакцину

В Министерстве здравоохранения уже анонсировали, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут только те школы, где не менее 80% учителей получили прививки против коронавируса.

По мнению Радуцкого, аналогичные ограничения следует ввести для работников:

общественного транспорта,

питания,

коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых постоянно контактируют с людьми.

В то же время он подчеркнул, что власти Украины не говорят об обязательной вакцинации, ведь никто не имеет права заставлять человека прививаться. Однако справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники.

Новые правила въезда

Кроме того, Радуцкий напомнил, что в первую неделю августа в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы. Украинцы и иностранцы будут сдавать тест при въезде. Такое правило является обязательным для всех, кроме людей, которые:

сделали хотя бы одну прививку от коронавируса;

гражданы других стран с COVID-сертификатами.

Туристы, которые вернулись из Индии или России должны отправляться на самоизоляцию. Это касается людей, которые провели за рубежом более 7 дней и являются невакцинированными или иммунизированы препаратами, не одобренными ВОЗ.

Коронавирус в Украине: главные новости

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 265 случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 11 детей и 1 медработник.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 253 534 человека. По состоянию на 2 августа выздоровели 2 187 170 пациентов. Впрочем, жертвами коронавируса стали 52 955 жителей страны.

По состоянию на 2 августа выздоровели 2 187 170 пациентов. Впрочем, жертвами коронавируса стали 52 955 жителей страны. 31 июля вакцинировали 68 499 человек, в том числе одну дозу получили 45 597 человек, две дозы – 22 902 человека, они завершили процесс вакцинации.



Данные о вакцины против коронавируса / данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала