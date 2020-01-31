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      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
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      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
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      В Украине увеличили минимальные выплаты по безработице: сколько они составляют
      С 1 марта 2020 года в Украине возрастет размер минимальных выплат по безработице. Он составит 1 800 гривен для выплат с учетом заработной платы и страхового стажа и 650 гривен – для категорий, где эти показатели не учитывают.
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      Руководству Укрзализныци безразличны пассажирские перевозки, их интересует прибыль – Криклий
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      АМКУ и Терентьев не согласовали отмену льготы для Ахметова в 1 миллиард гривен в год
      сегодня , 12:03
      11:56
      сегодня
      "Укрнафта" выплатила более 500 миллионов гривен рентных платежей
      сегодня , 11:56
      08:30
      сегодня
      1537
      Курс валют на 31 января: доллар и евро продолжают неуклонно расти
      сегодня , 08:30
      08:19
      сегодня
      128
      США сохранят объем военной помощи Украине в 2021 году
      сегодня , 08:19
      07:40
      сегодня
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      Учетную ставку снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев
      сегодня , 07:40
      22:00
      30 янв
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      Как коронавирус влияет на сырьевые рынки и валюту
      Со времени вспышки вируса из Китая наблюдается стабильный тренд на снижение цен на нефть.
      19:35
      30 янв
      425
      Наличный курс валют 30 января: гривна продолжает падать
      30 января , 19:35
      18:30
      30 янв
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      Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу
      30 января , 18:30
      18:08
      30 янв
      277
      Тарифы на отопление снизились в Киеве и 21 области
      30 января , 18:08
      17:30
      30 янв
      325
      Решение по "Приватбанку" и молчание МВФ: НБУ назвал угрозы для экономики
      30 января , 17:30
      17:14
      30 янв
      365
      Топ-6 предприятий, которые не выплачивают украинцам зарплаты вовремя
      30 января , 17:14
      16:20
      30 янв
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      Почему гривна начала падать: объяснение НБУ
      30 января , 16:20

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