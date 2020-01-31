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В Украине увеличили минимальные выплаты по безработице: сколько они составляют

С 1 марта 2020 года в Украине возрастет размер минимальных выплат по безработице. Он составит 1 800 гривен для выплат с учетом заработной платы и страхового стажа и 650 гривен – для категорий, где эти показатели не учитывают.