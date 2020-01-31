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13:44
31 янв
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Новости экономики
13:37
сегодня
24
В Украине увеличили минимальные выплаты по безработице: сколько они составляют
С 1 марта 2020 года в Украине возрастет размер минимальных выплат по безработице. Он составит 1 800 гривен для выплат с учетом заработной платы и страхового стажа и 650 гривен – для категорий, где эти показатели не учитывают.
12:24
сегодня
67
Руководству Укрзализныци безразличны пассажирские перевозки, их интересует прибыль – Криклий
сегодня , 12:24
12:03
сегодня
51
АМКУ и Терентьев не согласовали отмену льготы для Ахметова в 1 миллиард гривен в год
сегодня , 12:03
11:56
сегодня
"Укрнафта" выплатила более 500 миллионов гривен рентных платежей
сегодня , 11:56
08:30
сегодня
1537
Курс валют на 31 января: доллар и евро продолжают неуклонно расти
сегодня , 08:30
08:19
сегодня
128
США сохранят объем военной помощи Украине в 2021 году
сегодня , 08:19
07:40
сегодня
747
Учетную ставку снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев
сегодня , 07:40
22:00
30 янв
103
Как коронавирус влияет на сырьевые рынки и валюту
Со времени вспышки вируса из Китая наблюдается стабильный тренд на снижение цен на нефть.
19:35
30 янв
425
Наличный курс валют 30 января: гривна продолжает падать
30 января , 19:35
18:30
30 янв
253
Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу
30 января , 18:30
18:08
30 янв
277
Тарифы на отопление снизились в Киеве и 21 области
30 января , 18:08
17:30
30 янв
325
Решение по "Приватбанку" и молчание МВФ: НБУ назвал угрозы для экономики
30 января , 17:30
17:14
30 янв
365
Топ-6 предприятий, которые не выплачивают украинцам зарплаты вовремя
30 января , 17:14
16:20
30 янв
1333
Почему гривна начала падать: объяснение НБУ
30 января , 16:20
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