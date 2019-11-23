Новые правила парковки: сколько миллионов в бюджет принесли штрафы

Инспекторы парковки приносят в государственный бюджет миллионы гривен, потому что "охотятся" на нарушителей. Ежедневно эти люди оформляют сотни протоколов.

Но действительно ли это меняет к лучшему ситуацию на дорогах – узнавали журналисты 24 канала.

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Так, в центре Львова, на улице Коперника и Галицкой площади под знаком остановка, запрещено парковаться, постоянно стоят автомобили. Инспекторы говорят, что это один из самых закоркованных участков в центре Львова.

А в Киеве водителям о правилах дорожного движения напоминают эвакуаторы. Главный инспектор Евгений за день выписывает по несколько десятков протоколов.

В Киеве не правильно припаркованные авто забирают эвакуаторы

"Постановлений 20-25 в день, 20-25 эвакуаций. Если есть три полосы общественного транспорта, то парковки авто существенно препятствуют движению автомобилей", – говорит Евгений.

За такую помеху в движении транспорта водитель должен оплатить штраф в 510 гривен. А вот если вашу машину эвакуировали, то эта сумма вырастет до почти полторы тысячи. Судиться – бесполезно, говорят юристы.

Сколько денег собрали с нарушителей

За год работы инспекторов во Львове, там насчитали уже более 30 тысяч протоколов. Нарушители пополнили бюджет города на 12,5 миллионов гривен.

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"Повторных штрафов очень мало, у нас эта система пока нарабатывается в Украине, соответственно, наша ментальность меняется. Если в начале уровень уплат держался на 68-72 процента от уровня випасаних в уплаченных, то на сегодня мы уже видим, что уровень поднимается", – говорит начальник управления безопасности города Юрий Диль.

В столице за 4 месяца работы, тоже собрали немалую сумму.

На сегодняшний день уже вынесено более 4 тысяч постановлений об административных нарушениях. А в денежном эквиваленте сумма составляет один миллион и 700 тысяч гривен, уже эвакуировано более полторы тысячи авто,

– рассказал начальник инспекции по парковкам в Киеве Дмитрий Рахматулин.

Столичные инспекторы уже видят и изменения на дорогах. Говорят, водители становятся более сознательными.

С нарушителями коммунальщики тоже решили бороться кардинально. На полосе общественного транспорта, где водители постоянно устраивали стихийные парковки, установили столбики.

Столбики для парковки авто

Польза, конечно, есть, однако некоторые водители продолжают пренебрегать правилами дорожного движения.