Новые умные кроссовки от Xiaomi можно купить по доступной цене

Компания Xiaomi выпустила обновленную версию своих умных кроссовок Mi Smart Sneakers. Так, обновленная версия Mi Smart Sneakers 2 имеет улучшенный внешний вид и лучшую обработку.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Так, Mi Smart Sneakers 2 сделан по технологии Uni-Molding, то есть здесь включили 5 различных типов материалов в одну форму. Промежуточная подошва изготовлена из материала INFUSE, который может значительно повысить упругость подошвы.

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Верхняя часть Mi Smart Sneakers 2 изготовлена с использованием трехмерного бесшовного вязания. То есть, верхняя часть использует только один шов, тем самым минимизируя ощущение инородного тела. Кстати, материал достаточно прочный, чтобы помещать кроссовки в стиральную машину.

Сейчас упоминания об интеллектуальной микросхеме внутри нет, но, поскольку у первой версии была одна, эта модель также должна быть оснащена такой микросхемой.

Стоимость Mi Smart Sneakers 2 более чем доступна

Обувь доступна в 5 цветовых вариантах: белый и оранжевый в размерах от 36 до 39 и черные, синие, белые и темно-серые в размерах от 39 до 46.

Самое приятное в этих смарт-кроссовках – цена. Они стоят 199 юаней (или чуть больше 800 гривен).

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