Нацбанк Украины обнародовал новые прогнозы относительно украинской экономики в 2020 году. В НБУ утверждают о падении в этом году на 6%, однако в последующие годы экономика вернется к росту.

Учетную ставку оставляют на уровне 6%

Учетную ставку правления НБУ оставляет без изменений по крайней мере до конца года – на уровне рекордных 6%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка в фейсбуке.

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Это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах. И при этом оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однознакового уровня,

– говорят в НБУ.

В Нацбанке предупреждают об умеренном росте цен в Украине. Инфляцию обещают в диапазоне – 5%.

Обратите внимание! В НБУ отмечают, что на цены будет влиять подорожание энергоносителей и плохой урожай фруктов в 2020 году.

В 2020 году падение экономики – на 6%

Несмотря на то, что из-за кризиса украинская экономика, согласно прогнозам, в этом году упадет на 6%, в НБУ выражают оптимизм и обещают рост в последующие годы уже на 4%.

Относительно этого прогноза НБУ имеет риски. Он будет под вопросом, если пандемия коронавируса долго продлится и в Украине придется вернуться к жесткому карантину.

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В НБУ недавно изменился глава

Отметим, 16 июля, после отставки предыдущего главы Якова Смолия, Нацбанк получил нового руководителя Кирилла Шевченко. За него проголосовали 322 нардепов. Кандидатуру Шевченко в парламент внес президент Владимир Зеленский.

Шевченко имеет большой опыт работы в банковской сфере, в частности он 10 лет работал в банке "Финансы и Кредит", возглавлял Государственное ипотечное учреждение, занимал должность исполняющего обязанности председателя правления АБ "Укргазбанк" и другие.