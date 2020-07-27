Новым прокурором Киева стал люстрированный Олег Кипер: что о нем известно
Ирина Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера. Он экс-заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ времен Виктора Януковича, которого люстрировали осенью 2014 года и восстановили в должности через пять лет.
О представлении нового главы ведомства сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры. С июня 2020 года он был заместителем прокурора Киева.
Ранее Венедиктова назначила Донского исполняющим обязанности главы департамента по "делам Майдана"
Что известно об Олеге Кипере
Олег Кипер работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. За 19 лет он занимал должности
- следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области,
- прокурора отдела прокуратуры Одесской области,
- прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины,
- начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области,
- заместителя прокурора Ивано-Франковской области,
- заместитель начальника управления – начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.
Кипера лично представила Венедиктова / Фото пресс-службы прокуратуры Киева
Люстрация в 2014 году
В октябре 2014 года Кипера уволили с должности старшего прокурора отдела надзора за соблюдением законов о борьбе с отмыванием доходов Главного управления надзора.
Ранее Олег Кипер работал экс-заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ времен Виктора Януковича. На эту должность Кипера назначал тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка.
В сентябре 2019-го Окружной административный суд Киева возобновил Кипера в должности и взыскал с ГПУ средний заработок уволенного за период всех пяти лет.
Что задекларировал Кипер
В декларации за 2019 год Олег Кипер указал:
- 437 тысяч гривен зарплаты от филиала "Укрзализныци", 52 тысячи от адвокатского объединения "Астрея ОВД". Жена тем временем указала доход 4 миллиона 411 тысяч гривен от предпринимательской деятельности.
- У жены Кипера Ирины, как указано в декларации, российское гражданство.
- Две квартиры в Киеве: одну площадью 107 квадратных метров, другую – 50. Еще одна квартира в Киеве у жены Кипера, ее площадь – 151 квадратный метр.
- Коттедж для семейного отдыха в Яремче площадью 162 квадратных метра. Жена задекларировала в Яремче дом для отдыха, два земельных участка площадью 300 и 214 квадратных метров.
- У Кипера двое драгоценных часов Rolex, один Patek Philippe, еще одним Rolex владеет его жена.
- У семьи Киперов четыре автомобиля: у жены LAND ROVER 2017 по 700 тысяч гривен, у Кипера Toyota RAV 4, Toyota Camry, ВАЗ 2115.
- Ирина Кипер задекларировала 4 миллиона 913 тысяч криптовалюты Ethereum, а Олег Кипер – 9 миллионов 282 тысячи Ripple.