Ирина Венедиктова представила нового прокурора Киева Олега Кипера. Он экс-заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ времен Виктора Януковича, которого люстрировали осенью 2014 года и восстановили в должности через пять лет.

О представлении нового главы ведомства сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры. С июня 2020 года он был заместителем прокурора Киева.

Ранее Венедиктова назначила Донского исполняющим обязанности главы департамента по "делам Майдана"

Что известно об Олеге Кипере

Олег Кипер работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. За 19 лет он занимал должности

следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области,

прокурора отдела прокуратуры Одесской области,

прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины,

начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области,

заместителя прокурора Ивано-Франковской области,

заместитель начальника управления – начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.



Кипера лично представила Венедиктова / Фото пресс-службы прокуратуры Киева

Люстрация в 2014 году

В октябре 2014 года Кипера уволили с должности старшего прокурора отдела надзора за соблюдением законов о борьбе с отмыванием доходов Главного управления надзора.

Ранее Олег Кипер работал экс-заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ времен Виктора Януковича. На эту должность Кипера назначал тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка.

В сентябре 2019-го Окружной административный суд Киева возобновил Кипера в должности и взыскал с ГПУ средний заработок уволенного за период всех пяти лет.

Что задекларировал Кипер

В декларации за 2019 год Олег Кипер указал: