Нужно понимать несколько вещей, – эксперт объяснил противоречивые заявления Макрона и Шольца
Недавно Макрон предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в союз Украину вместо нашего вступления в ЕС. У Германии тоже иногда были противоречивые заявления. Эксперты уверяют, что эти страны уже потеряли лидерство в Европе.
Об этом 24 каналу сообщил глава аналитико-адвокационной организации Центр совместных действий Олег Рыбачук.
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По его словам, вокруг заявлений Макрона и Шольца следует понимать несколько вещей.
Германия и Франция, которые фактически являлись "отцами" объединенной Европы и имели полный акционерный контроль, потеряли экономическое и моральное лидерство. И произошло это потому, что они "вырастили путинского монстра" и предлагали ему многомиллионные контракты,
– объясняет Рыбачук.
Аналитик говорит, что эти страны думали, что за счет экономической интеграции смогут удержать Россию.
"Но вместо этого они получили политический удар, и это уменьшает их влияние на Европу. Эти страны еще долго не смогут выступать лидерами западного демократического мира", – добавил эксперт.
Олег Рыбачук подчеркнул, что у Украины есть Великобритания, США, новые альянсы Балтии, Швеция и Финляндия. Важно, что эти страны дружественны к нам.
"Вы знали, что Швеция 200 лет была нейтральной. В то же время у Финляндии хорошая память (они когда-то воевали с Советским Союзом) и 200 тысяч военной силы", – отметил он.
По мнению Рыбачука, Макрон, который крутится возле Путина, это уже предмет отдельных мемов.
Чтобы быть лидером западного мира, нужно не звонить по телефону Путину, не бояться его, а сделать так, чтобы президента России в Европе больше не было. И сейчас существует угроза перед теми странами, которые не являются членами Европейского Союза или НАТО,
– ответил он.
Эксперт отметил, что россияне не хотят, чтобы Украина была демократической и успешной. Это говорит о том, что мы правильно двигаемся в направлении ЕС.
Может ли Украина после победы вступить в НАТО? По словам Рыбачука, у нас свой путь.
"Все страны, которые вступили в ЕС, сначала становились членами НАТО, потому что это было проще. Похоже, Украина может быть первой страной, которая сделает наоборот. Если мы получим статус кандидата в ЕС, то шансы пойти в НАТО существенно растут", – подытожил. он.
Рыбачук о войне, политике Запада и позиции Франции и Германии:
Курс Украины в ЕС: коротко о главном
- Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление в Евросоюз. Достаточно быстро Европарламент одобрил заявку Киева.
- В середине апреля Украина заполнила первую часть опросника Еврокомиссии. 9 мая президент Зеленский показал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вторую часть опросника. Ожидается, что в июне Украина получит статус кандидата в Евросоюз.
- Однако теперь Россия угрожает нашему государству за курс в ЕС. В Кремле видят в этом угрозу, как и в стремлении Украины быть членом НАТО. Следовательно, в МИД России заявили, что вступление Украины в ЕС приведет к концу Евросоюза.
- О том, что Москва против членства Украины в ЕС также заявлял заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. В Офисе Президента ответили российскому политику и заявили, что мнение России никого не волнует.
- Подобные угрозы России посыпались в адрес Швеции и Финляндии, которые планируют стать членами НАТО. Также Москва пригрозила "денацифицировать" Польшу вслед за Украиной.
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