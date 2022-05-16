Нужно понимать несколько вещей, – эксперт объяснил противоречивые заявления Макрона и Шольца

Недавно Макрон предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в союз Украину вместо нашего вступления в ЕС. У Германии тоже иногда были противоречивые заявления. Эксперты уверяют, что эти страны уже потеряли лидерство в Европе.

Об этом 24 каналу сообщил глава аналитико-адвокационной организации Центр совместных действий Олег Рыбачук.

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По его словам, вокруг заявлений Макрона и Шольца следует понимать несколько вещей.

Германия и Франция, которые фактически являлись "отцами" объединенной Европы и имели полный акционерный контроль, потеряли экономическое и моральное лидерство. И произошло это потому, что они "вырастили путинского монстра" и предлагали ему многомиллионные контракты,

– объясняет Рыбачук.

Аналитик говорит, что эти страны думали, что за счет экономической интеграции смогут удержать Россию.

"Но вместо этого они получили политический удар, и это уменьшает их влияние на Европу. Эти страны еще долго не смогут выступать лидерами западного демократического мира", – добавил эксперт.

Олег Рыбачук подчеркнул, что у Украины есть Великобритания, США, новые альянсы Балтии, Швеция и Финляндия. Важно, что эти страны дружественны к нам.

"Вы знали, что Швеция 200 лет была нейтральной. В то же время у Финляндии хорошая память (они когда-то воевали с Советским Союзом) и 200 тысяч военной силы", – отметил он.

По мнению Рыбачука, Макрон, который крутится возле Путина, это уже предмет отдельных мемов.

Чтобы быть лидером западного мира, нужно не звонить по телефону Путину, не бояться его, а сделать так, чтобы президента России в Европе больше не было. И сейчас существует угроза перед теми странами, которые не являются членами Европейского Союза или НАТО,

– ответил он.

Эксперт отметил, что россияне не хотят, чтобы Украина была демократической и успешной. Это говорит о том, что мы правильно двигаемся в направлении ЕС.

Может ли Украина после победы вступить в НАТО? По словам Рыбачука, у нас свой путь.

"Все страны, которые вступили в ЕС, сначала становились членами НАТО, потому что это было проще. Похоже, Украина может быть первой страной, которая сделает наоборот. Если мы получим статус кандидата в ЕС, то шансы пойти в НАТО существенно растут", – подытожил. он.

Рыбачук о войне, политике Запада и позиции Франции и Германии:



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