В выпуске программы "О главном" за 3 августа – Виталий Кличко может остаться в кресле мэра Киева после местных выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". 32-летний узбек захватил отделение банка в Киеве. Его требования были просты: выйти в прямой эфир на каком-то из телеканалов. Силовики штурмовали помещение и задержали террориста.

Также в "О главном" на 24 канале: Кабмин отнес Тернополь и Луцк к городам красной зоны карантина. Однако местные власти убеждены в безосновательности такого решения, поэтому признали его незаконным.