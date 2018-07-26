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О жизни и выживании: в Украине снимают масштабную киноленту

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В Харькове снимают художественный фильм о доме "Слово". На целую ночь здание Госпрома вернули в 30-е годы прошлого века, а именно в литературное возрождение и его расстрел.

Фильм о жизни и выживании не просто одного дома, а целой страны.

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"Фильм о системе и о художнике. О системе, которая всегда желает художника, хочет воспользоваться его талантом. Когда ей это не удается, она пожирает своих детей", – рассказал режиссер фильма Тарас Томенко.

Кто из сотни известных художников, живших в харьковском кооперативном доме писателей, станет главным героем, держат в тайне. За портретным сходством можно только догадываться, что перед зрителем предстанет жизнь Николая Хвылевого. Главную роль играет герой фильма "Киборги" Вячеслав Довженко.

Посмотреть на тот самый дом "Слово" сейчас можно лишь виртуально. Харьковская исследовательница Анастасия Ковалева создала 3D модель многоэтажки, и теперь за каждым окном можно увидеть всех его известных жителей.

Режиссер фильма Тарас Томенко планирует закончить работу над фильмом в конце 2019 года.

Теги: Новости Украины История Кино Новости Харькова
Источник: 24 канал
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