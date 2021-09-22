Обстрел авто Шефира под Киевом: все, что известно о покушении на помощника Зеленского
Источник:24 канал
Возле села Лесники Киевской области обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Он является первым помощником президента Владимира Зеленского. Что об этом известно – читайте далее.
Известно, что обстрелы осуществили автоматной очередью. Правоохранители уточнили, что в автомобиль попало более 10 пуль.
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Сам Шефир не пострадал, но в состоянии шока
Помощнику президента удалось выжить – пули его не задели. Однако ранения получил водитель автомобиля. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь. На место прибыли следственно-оперативные группы, а также Генпрокурор Ирина Венедиктова. Продолжается специальная полицейская операция для розыска злоумышленников.
Что рассказал Арахамия
С Шефиром после нападения пообщался Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа". Он отметил, что помощник главы государства находится в состоянии шока. Известно, что фактически в 50% случаев тот сам ездит за рулем автомобиля. Поэтому чиновник убежден, что целились именно в него.
Авто, в котором находился Шефир / Фото Нацполиции
Политик сообщил, что сейчас Шефир находится в безопасном месте, ведь полиция среагировала оперативно. "Все нормально – жив, здоров", – заверил Арахамия. Он не исключил российский след. А также предположил, что нападение могло быть "приветом" от контрабандистов.
Уже открыли уголовное дело
Генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что был брошен вызов правоохранительной системе. По ее словам, уже начато производство с предварительной квалификацией по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Другие подробности и комментарии она пообещала предоставить позже – после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.
В авто попало более 10 пуль / Фото с фейсбук-страницы Венедиктовой
Реакция Офиса Президента
У Зеленского заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк связал инцидент с борьбой против олигархов. "Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства", – подчеркнул он.
Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, которые работают на наших внешних оппонентов,
– добавил Подоляк.
И заверил, что несмотря на эти шокирующие события, политика президента Зеленского останется неизменной. В то же время он пообещал, что "ответом на преступные действия будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти".
Что известно про Сергея Шефира
Источник: "Википедия"
- 57-летний Шефир является давним бизнес-партнером и другом президента Зеленского. Имеет жену Ларису и сына Никиту.
- Является сценаристом и продюсером ряда фильмов, в частности – сериалов "Сваты" и "Слуга народа". С мая 2019 года исполняет обязанности первого помощника главы государства.
- Еще в 2003 году Сергей с братом Борисом и Зеленским решили создать медиакомпанию, которая бы выпускала развлекательную продукцию. Именно так и появилась на свет "Студия "Квартал 95".