Обстрел авто Шефира под Киевом: все, что известно о покушении на помощника Зеленского

Возле села Лесники Киевской области обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Он является первым помощником президента Владимира Зеленского. Что об этом известно – читайте далее.

Известно, что обстрелы осуществили автоматной очередью. Правоохранители уточнили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

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Сам Шефир не пострадал, но в состоянии шока

Помощнику президента удалось выжить – пули его не задели. Однако ранения получил водитель автомобиля. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь. На место прибыли следственно-оперативные группы, а также Генпрокурор Ирина Венедиктова. Продолжается специальная полицейская операция для розыска злоумышленников.

Что рассказал Арахамия

С Шефиром после нападения пообщался Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа". Он отметил, что помощник главы государства находится в состоянии шока. Известно, что фактически в 50% случаев тот сам ездит за рулем автомобиля. Поэтому чиновник убежден, что целились именно в него.



Авто, в котором находился Шефир / Фото Нацполиции

Политик сообщил, что сейчас Шефир находится в безопасном месте, ведь полиция среагировала оперативно. "Все нормально – жив, здоров", – заверил Арахамия. Он не исключил российский след. А также предположил, что нападение могло быть "приветом" от контрабандистов.

Уже открыли уголовное дело

Генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что был брошен вызов правоохранительной системе. По ее словам, уже начато производство с предварительной квалификацией по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Другие подробности и комментарии она пообещала предоставить позже – после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.



В авто попало более 10 пуль / Фото с фейсбук-страницы Венедиктовой

Реакция Офиса Президента

У Зеленского заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк связал инцидент с борьбой против олигархов. "Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства", – подчеркнул он.

Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, которые работают на наших внешних оппонентов,

– добавил Подоляк.



И заверил, что несмотря на эти шокирующие события, политика президента Зеленского останется неизменной. В то же время он пообещал, что "ответом на преступные действия будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти".

Что известно про Сергея Шефира

Источник: "Википедия"