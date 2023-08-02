Непосредственно рядом со страной НАТО: президент Румынии высказался об обстрелах портов на Дунае
Источник:Клаус Йоханнис
Российская армия в ночь на 2 августа обстреляла украинские порты в Одесской области, в том числе и инфраструктуру на Дунае. На это отреагировали и в Румынии, назвав такие атаки неприемлемыми.
Об этом рассказал президент страны Клаус Йоханнис в соцсети Х, известной ранее как твиттер. Он также назвал эти атаки очередным военным преступлением, информирует 24 Канал.
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Что сказал глава Румынии об обстреле портов Одесской области
Йоханнис отметил, что постоянные атаки России на украинскую гражданскую и портовую инфраструктуру в Одесской области, в частности на Дунае, абсолютно неприемлемы. Он подчеркнул, что это произошло непосредственно близко к Румынии, которая является страной-членом НАТО.
Это военные преступления, и они еще больше влияют на способность Украины передавать свои продукты тем, кто в них нуждается,
– подчеркнул президент Румынии.
Напоследок румынский глава отметил, что эти атаки российских солдат подрывают продовольственную безопасность в мире.
Что известно об атаке портов Одесской области
- Российские захватчики ночью 2 августа в очередной раз совершили атаку Одесской области. В частности, на этот раз они запустили по региону ударные беспилотники типа "Шахед", в результате чего возник пожар.
- Впоследствии глава Одесской ОВА опубликовал фото последствий атаки по Одесской области. Он отметил, что на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, а также повреждения получил элеватор.
- Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что в городе Измаил на Одесской области есть существенные разрушения инфраструктуры. Там разрушены элеваторы с украинским зерном.
- Кроме того, в Офисе генпрокурора сообщили, что значительные повреждения получила портовая инфраструктура на устье реки Дунай. Так, оккупанты разрушили здание Дунайское пароходство и морвокзал.
- На атаку Одесской области отреагировал Владимир Зеленский. Он призвал мир отреагировать на эту атаку, а также предоставить нашему государству больше систем противовоздушной и противоракетной обороны.