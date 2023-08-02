Непосредственно рядом со страной НАТО: президент Румынии высказался об обстрелах портов на Дунае

Российская армия в ночь на 2 августа обстреляла украинские порты в Одесской области, в том числе и инфраструктуру на Дунае. На это отреагировали и в Румынии, назвав такие атаки неприемлемыми.

Об этом рассказал президент страны Клаус Йоханнис в соцсети Х, известной ранее как твиттер. Он также назвал эти атаки очередным военным преступлением, информирует 24 Канал.

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Что сказал глава Румынии об обстреле портов Одесской области

Йоханнис отметил, что постоянные атаки России на украинскую гражданскую и портовую инфраструктуру в Одесской области, в частности на Дунае, абсолютно неприемлемы. Он подчеркнул, что это произошло непосредственно близко к Румынии, которая является страной-членом НАТО.

Это военные преступления, и они еще больше влияют на способность Украины передавать свои продукты тем, кто в них нуждается,

– подчеркнул президент Румынии.

Напоследок румынский глава отметил, что эти атаки российских солдат подрывают продовольственную безопасность в мире.

Что известно об атаке портов Одесской области