Обстрелов меньше, но у россиян есть новая тактика: в ОК "Юг" рассказали детали

Интенсивность обстрелов в Херсонской области существенно уменьшилась за последние дни. Однако российские захватчики стали использовать другую тактику, не менее опасную.

Об этом 24 Канала рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, под прицелом россиян остается Прибрежная зона Херсона.

Смотрите также Оккупанты могут готовить "жест доброй воли" на Херсонщине: в ОК "Юг" назвали признаки

Тактика россиян меняется

По состоянию на 27 марта можно констатировать, что количество обстрелов Правобережье в Херсонской области существенно уменьшилось. Если раньше было 70 – 100 обстрелов, то за прошедшие сутки было всего 20. Несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов, враг начал использовать новую тактику.

Россияне берут дальнобойное оружие, потому что не достигают, например, танками определенных целей, вместо этого используют РСЗО. Сейчас они активизировали применение авиации с управляемыми авиационными бомбами,

– заявила Гуменюк.

Таким образом в Казацком Херсонской области 26 марта оккупанты разрушили школу. Это еще раз подчеркивает, что россияне не собираются соблюдать Международное право. К счастью, от этого обстрела не было пострадавших.

Однако все чаще люди выезжают на лесополосы, собирают на прежних российских позициях металлолом, подвергая себя смертельной опасности.

Жителям временно оккупированных территорий запрещено посещать места, где специалисты-взрывотехники не отметили, что зона безопасна.

Количество обстрелов минимизируется

Сейчас под поражением врага, к сожалению, остается прибрежная зона Херсонщины. В ОК "Юг" призывают жителей следить за сообщениями властей, которые отслеживают движение врага на противоположном берегу Днепра и обязательно сообщают об угрозе.

"Наша работа состоит в том, чтобы истреблять склады с боеприпасами россиян. На выходных, в том числе было уничтожено 2 склада с боеприпасами и два района сосредоточения сил врага. Результаты разрушений уточняются, но точно будут убедительными", – заверила Наталья Гуменюк.

В частности, из-за этого и уменьшается количество обстрелов. К слову, на Кинбурнской косе было также затишье. Даже в районе Днепро-Бугского лимана, который оккупанты любили обстреливать, заявляя о своем присутствии, было спокойно.

По состоянию на сегодняшний день использование там морских транспортных путей пока невозможно, но в ОК "Юг" констатируют, что западная часть косы почти полностью освобождена. Россияне туда даже боятся подвинуться. Хотя захватчики все еще плотно расположены в населенных пунктах ближе к материковой части.

Ситуация в Херсонской области: что известно