Обстрелы продлятся еще долго: Олевский оценил ракетный потенциал россиян

Россия на протяжении мая без перерыва терроризирует Украину массированными ракетными атаками. Надеяться на то, что россиянам станет жалко денег на ракеты, не стоит.

В России используются ракеты, которые были изготовлены давно, поэтому и средства за них списаны тоже давно. Об этом 24 Каналу рассказал Тимур Олевский – российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider".

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Успокоится ли наконец Россия

Тимур Олевский объяснил, что после выхода на границы Украины в 1991 году не будет Владимира Путина, а будет Евгений Пригожин.

Пока будет контрнаступление обстрелы, конечно, будут продолжаться столько, сколько у России хватит этих ракет,

– подчеркнул он.

По его словам, неправильно думать о том, что россиянам каждая ракетная атака обходится в 2 миллиарда рублей.

Теряют ли россияне деньги

Оккупанты сейчас используют ракеты, деньги за которые уже давно списаны из госбюджета.

"Для Путина и российской экономики прилетевшая ракета является бесплатной. Она стоила что-то, когда ее делали, а делали ее еще в Советском Союзе", – подчеркнул он.

В России ракеты лежат до тех пор, пока их не захотят использовать.

Обстрел, когда улетают ракеты, не стоит 2 миллиарда рублей. Он ничего уже не стоит,

– убежден российский оппозиционный журналист.

Не факт, что россияне смогут производить столько ракет, сколько они уже выпустили по территории Украины, потому что им просто не из чего.

Массированная ракетная атака: главные новости