С помощью партнеров: как заставить Россию 10 раз подумать перед новым обстрелом

Министр МИД Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не воспринимать массированные удары России по территории Украины, происходящие почти ежедневно, как нечто обыденное.

Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что в частности украинские дипломаты прилагают много усилий, чтобы усиливать санкционное давление на Россию. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Враг обстреливает Украину безнаказанно

Осенью прошлого года, когда усилились обстрелы по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Тогда почти каждый массированный обстрел россиян Европейский Союз "отвечал" новыми санкциями против страны-агрессора.

Однако сейчас этого не происходит. И оккупанты обстреливают Украину безнаказанно.

"Если бы украинским дипломатам удалось договориться, что, условно говоря, за каждую ракету, которая прилетает из России, Украине западные партнеры предоставляют один танк. Тогда бы россияне 10 раз подумали, перед новым обстрелом. И они бы осознали, что их действия имеют прямые последствия", – отметил политтехнолог.

Михаил Шейтельман о том, как россияне должны отвечать за обстрелы Украины: смотрите видео

Отомстить – это мало

Он также прокомментировал атаку беспилотников на Москву, которая произошла 30 мая. Напомним, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Украина не причастна к этим атакам. Хотя и "удовольствием за ними наблюдает".

"Я понимаю радость в сердцах украинцев, что россиянам отомстилить россиянам. Однако важно не просто отомстить, а победить Россию и уничтожить ее как государство", - отметил Михаил Шейтельман.

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Обстрел Киева на ночь 30 мая