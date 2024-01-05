Когда пилоты из Украины смогут завершить обучение на F-16: в Пентагоне рассказали

Украинские летчики проходят обучение на западных истребителях F-16. Эту подготовку наши пилоты уже могут завершить к концу 2024 года.

Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. В то же время он отметил, что сейчас конкретных сроков окончания обучения на F-16 еще нет, передает 24 Канал.

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Украинцы уже могут завершить обучение на F-16 к концу 2024 года

Райдер подчеркнул, что группа украинских пилотов ежедневно продолжает летную подготовку на авиабазе в штате Аризона. Он отметил, что в зависимости от уровня навыков пилотов обучение может длиться от пяти до восьми месяцев.

Я ожидаю, что где-то до конца года украинские пилоты завершат учебу, но более конкретных сроков назвать не могу,

– отметил представитель Пентагона.

Следует отметить, что украинцы на авиабазе в Аризоне изучают основы эксплуатации F-16 в аудиториях и на тренажерах. После этого они должны перейти к полетам.

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