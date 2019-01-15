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      Обвиняемого в госизмене журналиста Вышинского будут судить в Киеве: детали

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      Кирилл Вышинский
      Кирилл Вышинский / Фото из открытых источников

      Дело главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского передадут в столичный суд для рассмотрения по существу. Предварительно, известно, что делом займется Подольский райсуд Киева.

      Об этом рассказал начальник управления прокуратуры Автономной республики Крым Евгений Комаровский в комментарии "Громадскому".

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      По его словам, сейчас журналисту и его защитникам сообщили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования.

      На сегодня происходит стадия ознакомления с материалами уголовного производства подозреваемым и его адвокатами. После завершения указанного процессуального действия обвинительный акт в отношении подозреваемого будет направлен в один из районных судов города Киева для рассмотрения по сути,
      – сообщил Комаровский.

      Предварительно, дело передадут в Подольский районный суд, то есть по месту совершения уголовного правонарушения. А вот когда это произойдет, начальник управления не сообщил.

      "Согласно действующему законодательству, мы не можем ограничивать сторону защиты в ознакомлении с материалами. Как только они ознакомятся с материалами и доказательствами, сразу акт будет направлен в суд", – добавил он.

      Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая во время обысков в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Он проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

      Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд взял журналиста под арест сроком на 2 месяца, который потом продлевали несколько раз.

      Кто такой Кирилл Вышинский? Это бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене.

      Так, по данным сайта Миротворец, весной 2014 года работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналисты выпускал материалы, которые оправдывали аннексию Крыма Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".

      15 мая 2018 года работники СБУ обыскали офис "РИА Новости Украина" в Киеве и задержали Вышинского.

      Теги: Судьи Новости Украины Новости политики Новости Киева Журналисты Российская пропаганда Кирил Вышинский Обыски в киевском офисе "РИА Новости"
      Источник: 24 Канал
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