Обыски в компании "СОБИ": у сотрудников забрали телефоны и не выпускали их на улицу
9 ноября правоохранители ворвались с обысками в офисы компании по добыче песка ООО "СОБИ". У сотрудников организации отобрали телефоны и не выпускали их на улицу.
В частности, по словам юристов, десятки полицейских блокировали главное помещение и без всяких объяснений начали следственные действия. На которые, мол, имеют решение суда.
Читайте также: "Маски-шоу стоп-2": изменится ли жизнь бизнеса?
В офис удалось попасть лишь одному адвокату.
Могу предположить что это в рамках уголовного дела в отношении их производства, ведь оно связано с незаконной добычей песка. В свою очередь могу сказать, что "СОБИ" занимается добычей песка уже длительное время и мы имеем все документы, это можно проверить,
– ответил адвокат ООО "СОБИ" Юрий Очеретный.
Обыски в компании происходят уже не в первый раз, уверяют юристы. В этом году на ООО "СОБИ" было открыто по меньшей мере восемь уголовных производств, большинство из которых касаются прошлогодних дел, по которым компания ранее уже выиграла суды.
Обыски в офисах компании "СОБИ"
Часть из этих уголовных дел уже закрывалась в связи с отсутствием состава преступления, но это не мешает нашим правоохранителям приходить к нам с обысками, изымать технику и обращаться в суды с арестами,
– заявила юрист ООО "СОБИ" Елена Мозговая.
Несмотря на закон о запрете "маски шоу", в целом деятельность предприятия блокировалась более 100 дней в году, а сумма убытков, причиненных арестами техники и обысками со стороны прокуратуры, обошлась предприятию в более 40 миллионов гривен.
Выбор редакции
-
Femen устроили в Париже "голый" протест против приезда "военных преступников": фотосегодня , 12:59
-
Пожар в гипермаркете Петербурга: есть пострадавшие, известна причина возгораниясегодня , 12:02
-
УПЦ Московского патриархата нельзя переименовать в РПЦ: представитель церкви назвал причинусегодня , 11:08