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      Обыски в компании "СОБИ": у сотрудников забрали телефоны и не выпускали их на улицу

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      9 ноября правоохранители ворвались с обысками в офисы компании по добыче песка ООО "СОБИ". У сотрудников организации отобрали телефоны и не выпускали их на улицу.

      В частности, по словам юристов, десятки полицейских блокировали главное помещение и без всяких объяснений начали следственные действия. На которые, мол, имеют решение суда.

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      В офис удалось попасть лишь одному адвокату.

      Могу предположить что это в рамках уголовного дела в отношении их производства, ведь оно связано с незаконной добычей песка. В свою очередь могу сказать, что "СОБИ" занимается добычей песка уже длительное время и мы имеем все документы, это можно проверить,
      – ответил адвокат ООО "СОБИ" Юрий Очеретный.

      Обыски в компании происходят уже не в первый раз, уверяют юристы. В этом году на ООО "СОБИ" было открыто по меньшей мере восемь уголовных производств, большинство из которых касаются прошлогодних дел, по которым компания ранее уже выиграла суды.

      Обшуки в офісах компанії
      Обыски в офисах компании "СОБИ"

      Часть из этих уголовных дел уже закрывалась в связи с отсутствием состава преступления, но это не мешает нашим правоохранителям приходить к нам с обысками, изымать технику и обращаться в суды с арестами,
      – заявила юрист ООО "СОБИ" Елена Мозговая.

      Несмотря на закон о запрете "маски шоу", в целом деятельность предприятия блокировалась более 100 дней в году, а сумма убытков, причиненных арестами техники и обысками со стороны прокуратуры, обошлась предприятию в более 40 миллионов гривен.

      Теги: Новости Украины Бизнес Новости Киева Судьи
      Источник: 24 канал
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