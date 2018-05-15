Очаровательная Иванка Трамп продемонстрировала нежный образ в Иерусалиме: фото

Дочь действующего президента США Иванка Трамп не отстает в стиле от своей мачехи Мелании. Политик каждый раз демонстрирует идеальный классический наряд, который не только подходит ей, но и соответствует избранному событию. Так, во время визита в Израиль Иванка Трамп засветила нежный "лук".

Как известно, в Иерусалиме состоялось торжественное открытие посольства США, которое перенесли из столицы страны Тель-Авива. Такое решение Дональда Трампа спровоцировало немалое противостояние и политический конфликт на Ближнем Востоке. Несмотря на все предостережения от экспертов президент США все же решил довести дело до конца и отослал в Израиль официальную делегацию, которую возглавила его дочь Иванка Трамп. Американка прибыла в страну в сопровождении своего мужа Джареда Кушнера.

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"Мы открыли новое посольство США в Иерусалиме, выполнили давнее обещание американским и израильским людям. Как сказал мой муж Джаред в своем выступлении: "Хотя много президентов перед ним отказались от своего долга переместить американское посольство, когда они были на посту, действующий президент это сделал. Потому что когда Дональд Трамп обещает что-то, он свое слово держит", – прокомментировала событие Иванка Трамп.

Для мероприятия политик выбрала нежное шифоновое платье, которое дополнила пиджаком. К светлому "луку" Иванка Трамп подобрала замшевые туфли. Идеальная укладка и легкий макияж завершили образ дочери президента.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 14 Тра 2018 р. о 9:37 PDT

Вероятно, изысканная одежда Иванки Трамп был символичной, ведь светлый цвет во всем мире означает мир. Таким образом дочь президента США пыталась сгладить конфликт, который едва не перерос в войну.

Допис, поширений First Daughter Ivanka Trump (@mrsivankatrump) 15 Тра 2018 р. о 3:18 PDT

Допис, поширений Maritza M (@mtzm2018) 14 Тра 2018 р. о 9:38 PDT

Напомним, что в конце 2017 года Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и отдал приказ о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Несмотря на значительную критику и советы не провоцировать войну на Ближнем Востоке американский президент, как и ранее, считает абсолютно правильным свое решение. После первого заявления Трампа в регионе прошли массовые протесты и столкновения.

Справка: Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает целый город своей неделимой столицей.