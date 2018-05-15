Очаровательная Иванка Трамп продемонстрировала нежный образ в Иерусалиме: фото
Дочь действующего президента США Иванка Трамп не отстает в стиле от своей мачехи Мелании. Политик каждый раз демонстрирует идеальный классический наряд, который не только подходит ей, но и соответствует избранному событию. Так, во время визита в Израиль Иванка Трамп засветила нежный "лук".
Как известно, в Иерусалиме состоялось торжественное открытие посольства США, которое перенесли из столицы страны Тель-Авива. Такое решение Дональда Трампа спровоцировало немалое противостояние и политический конфликт на Ближнем Востоке. Несмотря на все предостережения от экспертов президент США все же решил довести дело до конца и отослал в Израиль официальную делегацию, которую возглавила его дочь Иванка Трамп. Американка прибыла в страну в сопровождении своего мужа Джареда Кушнера.
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"Мы открыли новое посольство США в Иерусалиме, выполнили давнее обещание американским и израильским людям. Как сказал мой муж Джаред в своем выступлении: "Хотя много президентов перед ним отказались от своего долга переместить американское посольство, когда они были на посту, действующий президент это сделал. Потому что когда Дональд Трамп обещает что-то, он свое слово держит", – прокомментировала событие Иванка Трамп.
Для мероприятия политик выбрала нежное шифоновое платье, которое дополнила пиджаком. К светлому "луку" Иванка Трамп подобрала замшевые туфли. Идеальная укладка и легкий макияж завершили образ дочери президента.
Вероятно, изысканная одежда Иванки Трамп был символичной, ведь светлый цвет во всем мире означает мир. Таким образом дочь президента США пыталась сгладить конфликт, который едва не перерос в войну.
Напомним, что в конце 2017 года Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и отдал приказ о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Несмотря на значительную критику и советы не провоцировать войну на Ближнем Востоке американский президент, как и ранее, считает абсолютно правильным свое решение. После первого заявления Трампа в регионе прошли массовые протесты и столкновения.
Справка: Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает целый город своей неделимой столицей.