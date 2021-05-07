В Одесской области еще в ноябре 2020 года пьяный водитель сбил мать 3 детей и оставил ее умирать. В качестве компенсации он предлагает ежемесячно выплачивать семье по 1 тысячи гривен.

О трагическом инциденте и предложении его виновника сообщил местный активист и руководитель "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко.

Читайте также Во Львове курьер Glovo сбил 10-летнюю девочку: полиция объявила его в розыск – фото

Пьяный водитель наехал на женщину: детали аварии

Ужасное ДТП в Одесской области произошло 7 ноября 2020 года – мужчина наехал на мать 3 детей.

Правоохранители задержали водителя, который объяснил, что спешил и не заметил, как сбил женщину. Жизнь потерпевшей можно было спасти при условии своевременного оказания медицинской помощи.

По словам Гордиенко, женщину нашли только через 2,5 часа в состоянии клинической смерти. Ее госпитализировали, однако врачи не смогли помочь жертве ДТП.

В результате аварии без матери остались девочки в возрасте 13, 6 и 4 лет.

Что известно о виновнике ДТП

По словам активиста, причиной аварии был житель села Яськи Белявского района Петр Дмитрук, который владеет ставкам с рыбой. Гордиенко также рассказал, что ранее он уже совершал преступления, но избегал ответственности.

На этот раз Дмитрук предложил ежемесячно выплачивать детям погибшей 1000 гривен до их совершеннолетия. Киевский районный суд отправил его в СИЗО на 2 месяца, но защита планирует подавать апелляцию.

Обратите внимание! На Днепропетровщине водитель Peugeot сбила 12-летних мальчика и девочку. Двух детей госпитализировали в тяжелом состоянии. Мальчику впоследствии удалили часть черепа, однако состояние было критическим, ребенок умер.