Одесса превратилась в криминальную столицу, – Аваков

Для стабилизации ситуации в Одессе в город будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии и специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания правоохранителей в Одессе.

"Почему Одесса превратилась за последние месяцы в столицу криминального мира Украины? Заслуживает ли Одесса этого? Так ли это? Почему получилось так, что профессиональные рейдеры-активисты стали атрибутом деловой и политической жизни Одессы? Это главный вопрос, который вытекает из того, что мы видим на улицах... Монополия на силу принадлежит только государству, ни один парень с битой или самозваный активист не может определять меру правосудия", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Он также анонсировал ряд проверок в городе: "Будет проверка экономического сектора с привлечением специалистов из других областей, чтобы попытаться отстраниться от потенциальных рисков попытки договориться с правоохранителями. На улицах будут дополнительно задействованы патрули Нацгвардии".

Аваков о ситуации в Одессе: смотрите видео

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что главной причиной активизации криминалитета на улицах являются коррумпированные схемы в бизнесе и предложил усилить присутствие правоохранителей.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, улицы Одессы патрулируют 600-800 человек личного состава, также работает система видеонаблюдения. В городе установлено около 1 тысячи камер, изображения с которых в онлайн-режиме передаются в ситуационные центры. Князев также предложил создать группу для анализа информации о совершении преступлений в отношении общественных активистов и контроля за ходом их расследования.

Ранее 24 канала сообщал, что 28 ноября в Одессе неизвестные забросали яйцами лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, после чего начались столкновения. После этого министр внутренних дел Арсен Аваков предложил принять дополнительные меры безопасности в Одесской области.