Одесса простилась с еще одной жертвой пожара на Троицкой: фото

В Одессе провели в последний путь 16-летнюю Юлию Маркину. Девушка была студенткой экономического колледжа на Троицкой и погибла в результате страшного пожара в начале декабря.

Прощались с Юлией в Валиховском переулке. Пришли ее провести около полусотни друзей и знакомых, передает местное издание "Думская".

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Похоронят девушку не в Одессе, а в селе Красноселка Лиманского района. Также там состоится основное прощание с погибшей.

Одесса простилась с 16-летней студенткой Юлией Маркиной, которая погибла в результате пожара в колледже на Троицкой

Накануне в последний путь провели еще одного студента колледжа – 16-летнего Кирилла Трофимчука. В момент пожара парень находился на 5 этаже. Перед смертью он успел позвонить матери, чтобы попрощаться. Последними его словами были: "Мамочка, мы горим. Мы – отрезаны... Мамочка, я очень сильно тебя люблю. Не могу, задыхаюсь...".

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Что известно о пожаре в экономическом колледже на Троицкой в Одессе: кратко