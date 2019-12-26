Одесса простилась с еще одной жертвой пожара на Троицкой: фото
В Одессе провели в последний путь 16-летнюю Юлию Маркину. Девушка была студенткой экономического колледжа на Троицкой и погибла в результате страшного пожара в начале декабря.
Прощались с Юлией в Валиховском переулке. Пришли ее провести около полусотни друзей и знакомых, передает местное издание "Думская".
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Похоронят девушку не в Одессе, а в селе Красноселка Лиманского района. Также там состоится основное прощание с погибшей.
Одесса простилась с 16-летней студенткой Юлией Маркиной, которая погибла в результате пожара в колледже на Троицкой
Накануне в последний путь провели еще одного студента колледжа – 16-летнего Кирилла Трофимчука. В момент пожара парень находился на 5 этаже. Перед смертью он успел позвонить матери, чтобы попрощаться. Последними его словами были: "Мамочка, мы горим. Мы – отрезаны... Мамочка, я очень сильно тебя люблю. Не могу, задыхаюсь...".
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Что известно о пожаре в экономическом колледже на Троицкой в Одессе: кратко
- Пожар в колледже в Одессе вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра.
- Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, людей эвакуировали, но не всех.
- Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли вызвать электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).
- Согласно выводам правительственной комиссии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже. А уже оттуда огонь распространился по зданию. В тот момент люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.
- Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.
- 10 декабря полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушения правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия).
- 20 декабря уволили руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.