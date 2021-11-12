Об их задержании правоохранители сообщили уже 12 ноября. Лишь один из троих юношей был совершеннолетним.
Недавно Несколько подростков жестоко избили мужчину в центре Днепра: налетели и начали бить
Что похитили у потерпевшего
Пострадавший сообщил полиции, что это произошло вечером, когда он шёл с работы. У мужчины забрали рюкзак, в котором находилось несколько золотых изделий. Также злоумышленники похитили банковскую карту и медикаменты.
Самым старшим правонарушителем был 18-летний одессит. Также в грабеже участвовали 2 жителя Николаевской и Днепропетровской областей 17 и 14 лет. Их задержали недалеко от места совершения преступления.
Что угрожает юношам
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о грабеже, совершенной группой лиц. Поскольку юноши достигли возраста уголовной ответственности, им грозит от 4 до 6 лет заключения.
Похожий случай недавно
1 октября сообщили, что в Днепре произошло другое ограбление с баллончиком. Его совершил 17-летний подросток, а потерпевшим был 20-летний юноша.
Несовершеннолетний приехал к потерпевшему, чтобы якобы приобрести его ноутбук по объявлению в интернете. Однако вместо этого он забрал его силой и скрылся.