Об их задержании правоохранители сообщили уже 12 ноября. Лишь один из троих юношей был совершеннолетним.

Недавно Несколько подростков жестоко избили мужчину в центре Днепра: налетели и начали бить

Что похитили у потерпевшего

Пострадавший сообщил полиции, что это произошло вечером, когда он шёл с работы. У мужчины забрали рюкзак, в котором находилось несколько золотых изделий. Также злоумышленники похитили банковскую карту и медикаменты.

Самым старшим правонарушителем был 18-летний одессит. Также в грабеже участвовали 2 жителя Николаевской и Днепропетровской областей 17 и 14 лет. Их задержали недалеко от места совершения преступления.

Что угрожает юношам

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о грабеже, совершенной группой лиц. Поскольку юноши достигли возраста уголовной ответственности, им грозит от 4 до 6 лет заключения.

Похожий случай недавно

1 октября сообщили, что в Днепре произошло другое ограбление с баллончиком. Его совершил 17-летний подросток, а потерпевшим был 20-летний юноша.

Несовершеннолетний приехал к потерпевшему, чтобы якобы приобрести его ноутбук по объявлению в интернете. Однако вместо этого он забрал его силой и скрылся.