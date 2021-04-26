В Одессе пьяный мужчина не только начал убегать от полицейских, но и предложил им 400 долларов взятки. До этого он еще и проехал на красный свет. Инцидент произошел в ночь на 26 апреля.

Первое нарушение произошло на углу улицы Жолио-Кюри. Правда, по требованию полицейских водитель так и не остановился. Поэтому началось преследование автомобиля ВАЗ. Остановить злоумышленника правоохранителям удалось только на Николаевской дороге.

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Что было после остановки

Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.

После этого мужчина прошел освидетельствование на "Драгере"

Тест показал, что содержание алкоголя в его крови – 1,51 промилле.

Когда правоохранители начали составлять админпротокол, мужчина предложил взятку – 400 долларов США.

Патрульные несколько раз предупредили об уголовной ответственности за такие действия. Однако водитель настаивал на своем и был задержан.

Какая ответственность грозит за взятку

Полиция не сообщила, открыто ли уголовное производство. Однако вероятнее всего, расследовать этот случай будут по статье "предложении неправомерной выгоды должностному лицу". Она предусматривает штраф от 8500 до 12 750 гривен или заключение на срок от 2 до 4 лет (может быть условным).