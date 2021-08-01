Мужчину выгнали из маршрутки в Одессе
В сеть попало видео, на котором видно, как пассажиры маршрутки в Одессе скручивают мужчину. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно с момента, как зашел в общественный транспорт.
К теме Одесситы подрались в маршрутке: что спровоцировало конфликт – видео
Агрессивный пассажир маршрутки №197 в Одессе едва не разбил зеркало. "Вот пассажиры и решили наказать его и вывести из салона", – написал очевидец инцидента и автор видео.
На кадрах видно, как сразу несколько пассажиров "скручивают" мужчину в светлой футболке. Несмотря на попытки дать отпор, одесситы провели его к двери.
В Одессе произошла драка в транспорте: смотрите видео
Драки в транспорте Одессы стали регулярными: новости
- 27 июля в трамвае между собой подрались дедушки. Они не могли поделить место для людей с инвалидностью.
- Уже в обед 28 июля в маршрутке №214 мужчины подрались, потому что один пассажир сделал другому замечание из-за рюкзака.
- В апреле одесский водитель избил одессита за то, что он не заплатил за проезд.