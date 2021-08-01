Мужчину выгнали из маршрутки в Одессе

В сеть попало видео, на котором видно, как пассажиры маршрутки в Одессе скручивают мужчину. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно с момента, как зашел в общественный транспорт.

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Агрессивный пассажир маршрутки №197 в Одессе едва не разбил зеркало. "Вот пассажиры и решили наказать его и вывести из салона", – написал очевидец инцидента и автор видео.

На кадрах видно, как сразу несколько пассажиров "скручивают" мужчину в светлой футболке. Несмотря на попытки дать отпор, одесситы провели его к двери.

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