Об этом сообщили 14 июня. Мужчину поймали на получении первой половины взятки.
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- Задержание провели сотрудники прокуратуры.
- По их данным служащий требовал взятку от сотрудника Нацполиции.
- За 10 тысяч долларов он обещал оказать влияние на решение членов конкурсной комиссии конкурса ГБР.
- Говорилось о вакантной должности в следственном подразделении органа.
Какое наказание грозит мужчине
Служащему объявили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Она предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы. Также у подозреваемого могут конфисковать имущество.