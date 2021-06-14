Об этом сообщили 14 июня. Мужчину поймали на получении первой половины взятки.

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Задержание провели сотрудники прокуратуры.

По их данным служащий требовал взятку от сотрудника Нацполиции.

За 10 тысяч долларов он обещал оказать влияние на решение членов конкурсной комиссии конкурса ГБР.

Говорилось о вакантной должности в следственном подразделении органа.

Какое наказание грозит мужчине

Служащему объявили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Она предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы. Также у подозреваемого могут конфисковать имущество.

Обратите внимание! Судью Донецкого окружного админсуда поймали на том, что он наживался на принятии решений. За 30 тысяч долларов мужчина обещал "решить дело" не только у себя на работе, но и в Верховном Суде Украины.