Об этом сообщили 14 июня. Мужчину поймали на получении первой половины взятки.

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  • Задержание провели сотрудники прокуратуры.
  • По их данным служащий требовал взятку от сотрудника Нацполиции.
  • За 10 тысяч долларов он обещал оказать влияние на решение членов конкурсной комиссии конкурса ГБР.
  • Говорилось о вакантной должности в следственном подразделении органа.

Какое наказание грозит мужчине

Служащему объявили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Она предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы. Также у подозреваемого могут конфисковать имущество.