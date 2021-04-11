В Одесском военном госпитале 10 апреля скончался ветеран АТО Артем Черняк. В прошлом – старший солдат 28 бригады ВСУ. Мужчина участвовал в боях за Марьинку и пережил снайперское ранение.

Артем Черняк болел ишемической болезнью сердца. Волонтеры пишут, что страшный диагноз он получил после тяжелого ранения снайпером в боях за Марьинку.

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Что известно о воине

Артем Черняк был старшим солдатом 28 бригады, ветераном АТО. Его называли позывным Изя. В районе Марьинки его ранил снайпер. После того начало болеть сердце. Впоследствии ему поставили страшный диагноз – ишемическая болезнь сердца.

Мужчина лечился несколько лет. В 2019 году волонтер Мирослав Гай сообщал, что мужчине нужна финансовая помощь для стентирования. Тогда семье помогали друзья и волонтеры.

Ветеран АТО Артем Черняк лечился от болезни сердца: видео Фонд Мир и Ко

Что пишут друзья

"Господи, я не могу поверить, мы все боролись за твою жизнь, надеялись, что все позади. Как так, Артем?! Ты еще столько должен был сделать в жизни. Сегодня остановилось сердце у Артема Черняка с позывным Изя, ветерана АТО. Артем находился на Востоке в составе 28 бригады. Вечная память тебе, дружище. Скучаю. Очень тяжело. Держись, дорогая Наташенька, мои соболезнования", – написала Лариса Марянова.

Вселенная сегодня просто ужасна ... Наш Изя умер. Его сердце... Я не могу осознать и принять. Мужчина, который любил эту жизнь, свою жену, дочь и Украину до последней капли своей жизни,

– написала подруга об Артеме в фейсбуке в группе "Остання шана".

Автор записи отметила, что Артем "настоящий мужчина, воин, храбрый, смелый, настоящий".

"Я просто рыдаю. Наши защитники воины уходят. Они пережили такое, что никому не пожелаешь", – написала женщина.

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Артема Черняка.