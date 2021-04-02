"Красная зона – только на бумаге": одесские депутаты хотят ввести локдаун, как в Киеве
В Одессе хотят усилить карантинные ограничения. Этот вопрос рассматривала комиссия Минздрава Одесского облсовета на заседании 1 апреля. Некоторые депутаты настаивают на введении полного локдауна.
Источник:"Деловая Одесса"
Об этом заявила глава областного управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева. Она отметила, что количество больных коронавирусом в регионе растет, среди них много медиков.
Актуально Скандал с COVID-кроватями: в Одессу с проверкой отправят "десант" из Рады
Главной проблемой в регионе считают именно рост пациентов с ковидом среди врачей. Медицинских кадров для борьбы с инфекцией критически не хватает.
Как предлагают это решить
В комиссии Минздрава Одесской области считают, что в регионе надо ввести жесткий карантин, как в Киеве. По мнению депутатов это должно помочь стабилизировать эпидситуацию в Одесской области.
Мы видим, что красная зона – только на бумаге. Если мы не решим вопрос с ограничениями, то мы не остановим этот поток,
– отметил председатель комиссии Дмитрий Чапир.
Один из членов комиссии предложил ввести жесткий карантин в транспорте и привлечь работников патрульной полиции к проверкам на предмет соблюдения карантина.
Медицинская комиссия в целом поддержала эти идеи. Теперь они планируют обратиться в соответствующие службы для контроля соблюдения ограничений.
Какие ограничения будут действовать в Одесской области
- Общественные заведения питания будут закрыты. Возможна только доставка и заказ на вынос.
- Закрыты торговые центры, развлекательные заведения, спортзалы, бассейны, фитнес-центры.
- Школьники 5 – 11 классов могут учиться дистанционно. Детские сады и ученики начальных классов учатся в обычном режиме.
Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью