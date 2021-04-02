В Одессе хотят усилить карантинные ограничения. Этот вопрос рассматривала комиссия Минздрава Одесского облсовета на заседании 1 апреля. Некоторые депутаты настаивают на введении полного локдауна.

Об этом заявила глава областного управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева. Она отметила, что количество больных коронавирусом в регионе растет, среди них много медиков.

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Главной проблемой в регионе считают именно рост пациентов с ковидом среди врачей. Медицинских кадров для борьбы с инфекцией критически не хватает.

Как предлагают это решить

В комиссии Минздрава Одесской области считают, что в регионе надо ввести жесткий карантин, как в Киеве. По мнению депутатов это должно помочь стабилизировать эпидситуацию в Одесской области.

Мы видим, что красная зона – только на бумаге. Если мы не решим вопрос с ограничениями, то мы не остановим этот поток,

– отметил председатель комиссии Дмитрий Чапир.

Один из членов комиссии предложил ввести жесткий карантин в транспорте и привлечь работников патрульной полиции к проверкам на предмет соблюдения карантина.

Медицинская комиссия в целом поддержала эти идеи. Теперь они планируют обратиться в соответствующие службы для контроля соблюдения ограничений.

Обратите внимание! В Одессе несмотря на красную зону, горожане и предприниматели пренебрегают ограничениями. Например, в последние выходные марта на улицах люди гуляли, не соблюдали дистанцию ​​и игнорировали масочный режим. Это возмутило мэра Геннадия Труханова.

Какие ограничения будут действовать в Одесской области

Общественные заведения питания будут закрыты. Возможна только доставка и заказ на вынос.

Закрыты торговые центры, развлекательные заведения, спортзалы, бассейны, фитнес-центры.

Школьники 5 – 11 классов могут учиться дистанционно. Детские сады и ученики начальных классов учатся в обычном режиме.



Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала