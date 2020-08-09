В порт Южный Одесской области зашел греческий сухогруз PATRA. У 11 членов экипажа судна обнаружили COVID-19.

Что известно о COVID-19 на греческом судне

Всего на борту греческого судна находятся 22 человека. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

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Известно, что корабль под флагом Греции направлялся из египетского порта Эль-Дехейла. В украинский порт греческое судно зашло 8 августа.

Судно стало на рейд порта "Южный", где благодаря заранее совместно отработанным всеми службами мерам по предотвращению проникновения эпидемии через морские порты, у 11 членов экипажа обнаружили COVID-19,

– говорится в сообщении.

Санитарно-карантинный отдел принял решение о госпитализации больных.

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Для госпитализации больных членов экипажа понадобилось 3 кареты "скорой". У остальных 11 членов экипажа взяли пробы для проведения анализа на антитела.