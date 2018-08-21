Одесский губернатор предлагает принять закон, чтобы обеспечить все школы интернетом и Wi-Fi

Губернатор Одесской области Максим Степанов предлагает в обязательном порядке обеспечить все школы страны высокоскоростным интернетом и Wi-Fi. А для этого – закрепить соответствующее решение на уровне Кабмина или парламента.

Об этом он заявил во время своего выступления на Всеукраинской конференции "Новая украинская школа – старт реформы, участие общин", которая состоялась 21 августа в Киеве.

"Я поставил себе цель – обеспечить интернет-покрытием все учебные заведения Одесской области. И если в 2017 году этот показатель достигал 37%, то в 2018-м - 99,5%. Такой подход должен быть по всей стране. Поэтому я призываю на законодательном уровне или на уровне Кабинета министров закрепить соответствующую норму. Все школы Украины должны быть обеспечены высокоскоростным Wi-Fi-соединением", – заявил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Также он рассказал, что на "вайфаизацию" всех школ в областном бюджете-2018 предусмотрели семь миллионов гривен.

"Если хотим, чтобы через 20-30 лет мы обсуждали известных на весь мир украинских ТОП-менеджеров, изобретателей, IT-специалистов, то нужно уже сейчас создавать комфортные условия. Нужен равный доступ к информации для каждого ребенка", – добавил Степанов.

Как пример он привел опыт Франции, Эстонии и других стран, где право на доступ к сети интернет закреплено среди неотъемлемых прав человека. Отметим, о развитии системы образования и проведения WI-FI, как приоритеты своего Стратегического плана "Умный регион", Максим Степанов заявил еще в начале 2017 года.