Не могла снять кольцо: спасатели помогли 14-летней девочке в Одесской области
В Одесской области вечером 18 апреля у 14-летней девушки на пальце застряло кольцо. Из-за этого туда поехали спасатели. Они быстро помогли ребенку.
Источник:ГСЧС Одесской области
Это случилось в городе Белгород-Днестровский по адресу улица Московская, 1. Сообщение в службу спасения поступило примерно в 20 часов.
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Подробнее об инциденте
- О том, что девушка не может снять кольцо с пальца, сначала сообщили в скорую помощь.
- Медики уже обратились в службу спасения, которой передали эту информацию.
- В дом ребенка поехали трое спасателей.
- Они с помощью специальных щипцов перекусили кольцо.
- Сколько времени кольцо было на пальце девушки – не сообщают.
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