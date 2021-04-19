В Одесской области вечером 18 апреля у 14-летней девушки на пальце застряло кольцо. Из-за этого туда поехали спасатели. Они быстро помогли ребенку.

Это случилось в городе Белгород-Днестровский по адресу улица Московская, 1. Сообщение в службу спасения поступило примерно в 20 часов. К теме В Хмельницкой области 5-летний ребенок упал в 17-метровый колодец, мать прыгнула за ним: фото Подробнее об инциденте О том, что девушка не может снять кольцо с пальца, сначала сообщили в скорую помощь.

Медики уже обратились в службу спасения, которой передали эту информацию.

В дом ребенка поехали трое спасателей.

Они с помощью специальных щипцов перекусили кольцо.

Сколько времени кольцо было на пальце девушки – не сообщают. Обратите внимание! В Петропавловском районе Днепропетровской области спасателям пришлось доставать песика со дна заброшенного колодца. Щенок упал на глубину 15 метров. Больше об этом событии читайте по ссылке.