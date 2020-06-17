На Одесщине испытывают ракеты "Нептун": способны поражать различные корабли – фото, видео
В Одесской области, на полигоне "Алибей" 17 июня проводят испытания комплекса крылатых ракет "Нептун". Пуски осуществляют с боевой частью. Ракеты способны поражать различные корабли и наземные цели, а также почти незаметны для радаров врага.
Ракеты "Нептун" успешно испытывают
Государственные испытания украинского ракетного комплекса Р-360 "Нептун" 17 июня успешно продолжаются в Одесской области, информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.
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Пуски проводят на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей".
Главной особенностью испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" в этот раз была стрельба с боевой частью,
– говорится в сообщении.
Комплекс крылатых ракет разработали, чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.
Ракеты предназначены для поражения
- боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет;
- десантных, танкодесантных кораблей;
- транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов;
- береговых радиоконтрастных целей;
- в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года;
- при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.
В Генштабе также добавили, что при условии серийного производства "Нептун" может стать существенным оружием сдерживания. Ведь комплекс способен уничтожать корабельные и наземные цели. Кроме того, он управляемый и почти незаметен для вражеских радаров.
На Одесщине испытывают комплекс крылатых ракет "Нептун": Фото Генштаба ВСУ
Успешные испытания крылатой ракеты "Нептун": смотрите видео