В Одесской области, на полигоне "Алибей" 17 июня проводят испытания комплекса крылатых ракет "Нептун". Пуски осуществляют с боевой частью. Ракеты способны поражать различные корабли и наземные цели, а также почти незаметны для радаров врага.

Ракеты "Нептун" успешно испытывают

Государственные испытания украинского ракетного комплекса Р-360 "Нептун" 17 июня успешно продолжаются в Одесской области, информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

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Пуски проводят на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей".

Главной особенностью испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" в этот раз была стрельба с боевой частью,

– говорится в сообщении.

Комплекс крылатых ракет разработали, чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Ракеты предназначены для поражения

боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет;

десантных, танкодесантных кораблей;

транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов;

береговых радиоконтрастных целей;

в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года;

при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

В Генштабе также добавили, что при условии серийного производства "Нептун" может стать существенным оружием сдерживания. Ведь комплекс способен уничтожать корабельные и наземные цели. Кроме того, он управляемый и почти незаметен для вражеских радаров.

На Одесщине испытывают комплекс крылатых ракет "Нептун": Фото Генштаба ВСУ

Успешные испытания крылатой ракеты "Нептун": смотрите видео​