В Одесской области 17 июня произошла авиакатастрофа – на Овидиопольской дороге в районе ТЦ "Метро" упал легкомоторный самолет.

Сейчас говорят о двух пострадавших. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Истребитель армии США F-15 разбился у берегов Британии, пилот погиб

Детали авиакатастрофы в Одесской области

Легкомоторный самолет "Дельфин" во время тренировочных полетов совершил аварийную посадку, предварительно на расстоянии 1 километра от взлетной полосы. Во время приземления пострадали 2 человека экипажа.

Спасателям удалось извлечь одного из пострадавших и передать врачам скорой помощи. В соцсетях сообщают, что в результате авиакатастрофы умерли 2 человек.

Новость дополняется...