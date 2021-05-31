По предварительной информации, 21-летний матрос застрелился во время смены нарядов. Его тело нашли в оружейной комнате.

К теме На Волыни 46-летний ветеран АТО покончил с собой

Что известно об инциденте

Военный застрелился в голову из автомата.

Инцидент произошел 30 мая около 17:20 на территории воинской части в поселке Радостное Одесской области.

Ярослав Ганюченко за несколько дней до самоубийства вернулся из отпуска.

Его призвали в 2020 году из Умани, он служил в должности водителя – электрика.

Товарищи характеризуют погибшего как доброго и неконфликтного человека.

Причины самоубийства пока неизвестны.

Что известно о предыдущих случаях самоубийства

24 мая в Одессе застрелился пограничник из табельного оружия. По одной из предыдущих версий 41-летний мужчина совершил самоубийство из-за проблем в семье.

Утром 28 мая в селе Тарутино Одесской области покончил с собой работник Государственной пограничной службы. По информации СМИ, причина его поступка кроется в финансовых трудностях и долгах.