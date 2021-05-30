В Рожищенской районной общественной организации "Рука помощи" сообщили, что речь идет о Малоголовце Алексее. В сообщении ОО в фейсбуке указано, что мужчина покончил с собой.

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Ветеран АТО ушел из жизни на Волыни

"Очень больно, что такие молодые ребята не могут справиться с эмоциями, и вот так решают свои проблемы", – говорится в сообщении Светланы Войтович на фейсбук-странице ОО "Рука помощи".

Еще больнее, что никого не волнует, как живут и чем живут наши защитники!!! Светлая и вечная память!!! Покойся с миром!!! Родным и близким – искренние соболезнования,

– написала Войтович.

На местном сайте "Район.Рожище" отметили, что 46-летний Алексей Малоголовец защищал Украину в 2014 году у Лисичанска в Луганской области. Там также обнародовали несколько подробностей трагического инцидента:

Погибшего обнаружили в субботу, 29 мая, но, вероятно, самоубийство мужчина совершил несколькими днями ранее.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств гибели ветерана.

Проститься с Алексеем можно будет в селе Витониж 30 мая, похороны состоятся в 14:00.

Заметим, 28 мая на Волыни внезапно ни стало еще одного участника АТО – 37-летнего уроженца села Пильганы Сергея Новака. В 2014, пишет V24 , он воевал под псевдонимом "Карбюратор" в составе батальона территориальной обороны "Волынь".