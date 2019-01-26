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      Одна била, другие смеялись и снимали: школьницы устроили жестокие разборки под Киевом

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      Под Киевом школьница агрессивно набросилась на ровесницу (иллюстративное фото)
      Под Киевом школьница агрессивно набросилась на ровесницу (иллюстративное фото) / Соцсети

      В селе Вишенки, что в Бориспольском районе под Киевом, девятиклассница жестоко избила свою ровесницу из параллельного класса. Произошло это после уроков, а малолетнюю злоумышленница сопровождала компания ее подружек.

      Об этом написал один из пользователей в сообществе dtp.kiev.ua. По его словам, компания девушек собралась и пошла бить ровесницу из параллельного девятого класса – "одна била, другие смеялись и снимали это все".

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      "Приезжала полиция в школу, но ей ничего не сделали, она ходит по школе и смеется. Ей наплевать", – убеждает пользователь.

      Также он опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как девушка бьет ногами другую по голове и хватает ту за волосы. Все это происходит в светлый день посреди улицы.

      Добрый день. Я думаю то что на этом видео оставлять просто так нельзя. Девочка с 9 класса побила девочку с паралели. После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била остальные смеялись и снимали это все. Приезжала полиция в школу,но ей ничего не сделали,она ходит и ржет по школе. Ей наплевать. Все это произошло в селе.Вишеньки. Киевская обл.Бориспольский р-н. Опубликуйте,пусть все знают что это не девочка а тварь.

      Опубликовано dtp.kiev.ua в пятницу, 25 января 2019 г.

      Когда тема жестокости среди школьников приобрела широкую огласку

      В 2017 году в Чернигове банда девочек-подростков избила свою ровесницу Полину Малоштан, в результате чего последняя оказались в больнице. Видео с избиением девушки разлетелось по сети, и в итоге это дело получило большой резонанс.

      Впоследствии стало известно, что нападающих было трое. Старшей 19 лет. На момент инцидента она была студенткой Черниговского педуниверситета, но, когда дело получило огласку, забрала документы из учреждения высшего образования по собственному желанию.

      После этого отдельные случаи жестокости среди школьников начали фиксировать, как в Чернигове, так и в других городах Украины. Последний раз громкий подобный случай произошел в Киеве в середине января 2019 года, когда группа подростков проявила изрядную жестокость в отношении старшего мужчины.

      Что говорят специалисты

      По мнению психологов, подростковой агрессии не избежать. Однако нынешнее поколение не имеет чувства реальности и ответственности за свои поступки. И причина этому – интернет, компьютерные игры и большинство современных мультфильмов.

      Жестокость для несовершеннолетних – это месть, самоутверждения и самопроверка одновременно. Причин такого поведения множество. И спасти от худшего может только внимательность родителей.

      По словам юриста-криминолог Анны Маляр, с первого класса дети должны учиться социальным навыкам разрешения конфликтов посредством коммуникации друг с другом.

      С детства родители не учат детей елементраним правилам безопасности. В частности, что звать на помощь – не стыдно. Проблема жестокости не извне, поэтому любые ее проявления нужно останавливать сразу. В противном случае подросток привыкает решать все свои проблемы только силой, 
      – отмечает она.

      Психолог Вера Романова в свою очередь подчеркнула , что подростковый возраст – период испытаний для многих семей, и не всем удается успешно его пройти. Поэтому, часто в таком возрасте вчерашнее маленькое солнышко превращается в немалого монстра, с которым не знают как вести себя родные и близкие.

      И если одни подростки просто хамят всем и каждому, то другие присоединяются к компаниям и нападают на людей.

      Как отметила специалист, есть несколько причин такого жестокого поведения несовершеннолетних. Первое – это организации, которые разделяют фашистскую идеологию. Для того, чтобы подростку туда вступил, ему дают задание, например, напасть на женщину или мужчину. И только после успешного прохождения такого испытания ребенок становится полноценным членом организации.

      Второе  – это челленджи в социальных сетях, призывающие к агрессивным действиям. Участники таких акций получают определенные рейтинги и даже призы (деньги, техника) за "лучшее" видео недели или месяца. Эти группы нелегко найти в соцсетях, туда допускают только подростков, предварительно проверяя их страницы.

      Третий вариант – подростки устраивают некую проверку границ дозволенного.

      Подростковый возраст – время экспериментов, когда дети не понимают, где наступает предел жизни и смерти. Они проверяют, до какого предела можно дойти, когда нет наказания. Это некий подростковый эксперимент, суть которого заключается в проверке – за что накажут, а за что – нет,
      – объясняет психолог.

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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