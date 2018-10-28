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      Жестокость среди подростков возвращается: несовершеннолетние девушки устроили драку в Ровно

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      В Ровно неравнодушной жительнице удалось разнять драку несовершеннолетних девушек
      В Ровно неравнодушной жительнице удалось разнять драку несовершеннолетних девушек / Скриншот видео

      В украинских городах опять появилась проблема жестоких драк между подростками. На этот раз подобный инцидент случился в Ровно, а участие в нем принимали девушки, правда небезразличной жительнице города Ольге Константиновой все же удалось их разнять.

      Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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      По словам женщины, инцидент произошел среди бела дня возле Дворца культуры и спорта "Химик".

      "Группа девушек снимала видео, как две девушки дрались между собой! Я подбежала разнять их, ведь неоднократно во время такого забивали до смерти. Не будьте равнодушными – все это делается ради славы и лайков. Возможно кто-то узнает своих детей!"– заметила она и выложила соответствующее видео.

      Также Ольга Константинова отметила, что в полицию не обращалась.

      Напомним, в прошлом году в Чернигове разгорелся скандал с избиением бандой девушек-подростков школьницы Полины Малоштан, в результате чего та оказалась в больнице.

      В отношении нападавших известно, что их было трое. Старшей – 19 лет. На момент нападения она была студенткой Черниговского педуниверситета. Но после инцидента она забрала документы из вуза по собственному желанию.

      ГРОМКИЕ СЛУЧАИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЖЕСТОКОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОИХ СВЕРСТНИКОВ
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Ровно
      Источник: 24 канал
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