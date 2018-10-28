Жорстокість серед підлітків повертається: неповнолітні дівчата влаштували бійку у Рівному

В українських містах знову з'явилася проблема жорстоких бійок між підлітками. Цього разу подібний інцидент трапився у Рівному, а участь у ньому брали дівчата, щоправда небайдужій жительці міста Ользі Константиновій все ж вдалося їх розборонити.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Били по голові ногами": у Кам'янському група підлітків побила 3 однолітків

За словами жінки, інцидент стався серед білого дня біля Палацу культури і спорту "Хімік".

"Зграя дівчат знімала відео, як дві дівчини билися між собою! Я підбігла розборонити їх, адже неодноразово під час такого забивали до смерті. Не будьте байдужими – все це робиться заради слави та лайків. Можливо хтось впізнає своїх дітей!" – зауважила вона та виклала відповідне відео.

Також Ольга Константинова зазначила, що до поліції не зверталася.

Нагадаємо, минулоріч у Чернігові розгорівся скандал із побиттям бандою дівчат-підлітків школярки Поліни Малоштан, в результаті чого та опинилась у лікарні.



Стосовно нападниць відомо, що їх було троє. Найстаршій – 19 років. На момент нападу вона була студенткою Чернігівського педуніверситету. Але після інциденту вона забрала документи з вишу за власним бажанням.