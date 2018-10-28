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      Жорстокість серед підлітків повертається: неповнолітні дівчата влаштували бійку у Рівному

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      У Рівному небайдужій жительниці вдалося розборонити бійку неповнолітніх дівчат
      У Рівному небайдужій жительниці вдалося розборонити бійку неповнолітніх дівчат / Скріншот відео

      В українських містах знову з'явилася проблема жорстоких бійок між підлітками. Цього разу подібний інцидент трапився у Рівному, а участь у ньому брали дівчата, щоправда небайдужій жительці міста Ользі Константиновій все ж вдалося їх розборонити.

      Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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      За словами жінки, інцидент стався серед білого дня біля Палацу культури і спорту "Хімік".

      "Зграя дівчат знімала відео, як дві дівчини билися між собою! Я підбігла розборонити їх, адже неодноразово під час такого забивали до смерті. Не будьте байдужими – все це робиться заради слави та лайків. Можливо хтось впізнає своїх дітей!" – зауважила вона та виклала відповідне відео.

      Також Ольга Константинова зазначила, що до поліції не зверталася.

      Нагадаємо, минулоріч у Чернігові розгорівся скандал із побиттям бандою дівчат-підлітків школярки Поліни Малоштан, в результаті чого та опинилась у лікарні.

      Стосовно нападниць відомо, що їх було троє. Найстаршій – 19 років. На момент нападу вона була студенткою Чернігівського педуніверситету. Але після інциденту вона забрала документи з вишу за власним бажанням.

      гучні випадки проявів жорстокості серед підлітків щодо своїх однолітків
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Рівне Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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