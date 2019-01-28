Одна из европейских стран инвестирует в украинскую энергетику 800 миллионов долларов

Украина подписала с Норвегией предварительные контракты на 1,5 миллиарда долларов, из которых 800 миллионов долларов – инвестиции в возобновляемую энергетику нашего государства.

Документы подписали главы правительств двух стран – Владимир Гройсман и Эрна Солберг во время делового форума в Осло.

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Кроме того было подписано совместное заявление, которое должно поспособствовать интеграции Украины в европейский энергетический рынок, а также расширить сотрудничество обоих государств в сфере ядерной безопасности и "зеленой" энергетики.

По словам Гройсмана, норвежский бизнес готов инвестировать в Украину.

Окрема тема – посилення інвестиційної співпраці України і Норвегії. Сфери взаємного інтересу відновлювана енергетика, агровиробництво, IT, захист довкілля. Запросив норвезьких інвесторів взяти участь в аукціонах з продажу спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 січня 2019 р.

Кстати, компания Horizon Capital инвестирует наибольшую сумму за последние 10 лет в украинские экспортно-ориентированные компании – 200 миллионов долларов. Собранный фонд имеет целью поддержать экспортно-ориентированные украинские компании, работающие прежде всего в сфере IT, а также сельского хозяйства, легкой промышленности и производства продуктов питания.