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      Одна из европейских стран инвестирует в украинскую энергетику 800 миллионов долларов

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      Норвегия инвестирует в возобновляемую энергетику Украины 1 миллиард долларов
      Норвегия инвестирует в возобновляемую энергетику Украины 1 миллиард долларов / Владимир Гройсман // Twitter

      Украина подписала с Норвегией предварительные контракты на 1,5 миллиарда долларов, из которых 800 миллионов долларов – инвестиции в возобновляемую энергетику нашего государства.

      Документы подписали главы правительств двух стран – Владимир Гройсман и Эрна Солберг во время делового форума в Осло.

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      Кроме того было подписано совместное заявление, которое должно поспособствовать интеграции Украины в европейский энергетический рынок, а также расширить сотрудничество обоих государств в сфере ядерной безопасности и "зеленой" энергетики.

      По словам Гройсмана, норвежский бизнес готов инвестировать в Украину.

      Кстати, компания Horizon Capital инвестирует наибольшую сумму за последние 10 лет в украинские экспортно-ориентированные компании – 200 миллионов долларов. Собранный фонд имеет целью поддержать экспортно-ориентированные украинские компании, работающие прежде всего в сфере IT, а также сельского хозяйства, легкой промышленности и производства продуктов питания.

      Теги: Новости политики Новости Украины Энергетика Возобновляемая энергетика Бизнес Деньги Инвестиции Норвегия Владимир Гройсман
      Источник: 24 Канал
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