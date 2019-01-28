Одна из европейских стран инвестирует в украинскую энергетику 800 миллионов долларов
Украина подписала с Норвегией предварительные контракты на 1,5 миллиарда долларов, из которых 800 миллионов долларов – инвестиции в возобновляемую энергетику нашего государства.
Документы подписали главы правительств двух стран – Владимир Гройсман и Эрна Солберг во время делового форума в Осло.
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Кроме того было подписано совместное заявление, которое должно поспособствовать интеграции Украины в европейский энергетический рынок, а также расширить сотрудничество обоих государств в сфере ядерной безопасности и "зеленой" энергетики.
По словам Гройсмана, норвежский бизнес готов инвестировать в Украину.
Кстати, компания Horizon Capital инвестирует наибольшую сумму за последние 10 лет в украинские экспортно-ориентированные компании – 200 миллионов долларов. Собранный фонд имеет целью поддержать экспортно-ориентированные украинские компании, работающие прежде всего в сфере IT, а также сельского хозяйства, легкой промышленности и производства продуктов питания.