В Офисе генпрокурора заявили о первых доказательствах использования Россией ракет КНДР
Источник:"Суспильне. Сопротивление"
Недавно сообщалось об использовании Россией в войне против Украины ракет из Северной Кореи. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 11 января подтвердил данную информацию.
Ранее военный эксперт Петр Черник, отметил, что у Северной Кореи есть некоторые ресурсы, которые она может поставлять России. Скорее всего, это могут быть боеприпасы к РСЗО "Смерч" и ракеты Р-17 из комплекса "Эльбрус".
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Россия уже использовала ракеты из КНДР
По словам Костина, чтобы подтвердить данные о происхождении оружия, которым атакуют Украину, необходима совместная системная работа прокуроров, следователей и экспертов.
На днях мы получили первые доказательства использования армией России ракет, изготовленных в этой стране (КНДР – 24 Канал). Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей.
– заверил чиновник.
Он также рассказал, что такие же выводы у военных экспертов из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора. Специалисты были на месте обстрела и производили предварительный осмотр и анализ частей ракеты.
Сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт.
Мы также работаем над обнаружением других фрагментов боеприпасов, обнаруженных на местах недавних атак на Харьковскую и Одесскую области,
– заверил Костин.
КНДР предоставляет России ракеты: кратко
- В декабре 2023 года посол США при НАТО Джулиан Смит во время брифинга рассказала, что у США есть информация, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Она также сообщила о наличии спутниковых снимков, на которых видны перемещения этих контейнеров из Северной Кореи в Россию на грузовых судах.
- 4 января представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил эту информацию. Он отметил, что недавно рассекреченные данные разведки свидетельствуют о том, что Москва получила пусковые установки и несколько баллистических ракет. По его словам, 30 декабря Кремль запустил по Украине как минимум одну баллистическую ракету. А вот 2 января Россия ударила несколькими северокорейскими ракетами.
- 10 января Совбез ООН провел заседание, где обсудил информацию о том, что Россия получает ракеты от КНДР. Семь членов Совбеза считают, что Москва использует свое положение в ООН. Среди них – Великобритания, Франция, США, Япония, Мальта, Словения и Южная Корея.