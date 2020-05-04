Ограничения из-за коронавируса: Wizz Air ввел новые правила

Лоукостер Wizz Air с 1 мая ввел новые правила во время полетов на период пандемии коронавируса. Они направлены на уменьшение контактов между людьми, использование средств защиты и дезинфекции самих самолетов. Кроме того, в авиакомпании ожидают рост спроса на полеты после пандемии.

О новых правилах, действующих в самолетах Wizz Air на время ограничений из-за COVID-19, рассказал коммерческий директор компании Джордж Михалопулос, пишет "Экономическая правда".

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Новые правила для пассажиров лоукостера:

покупать билеты и регистрироваться на посадку рекомендуют онлайн ;

и регистрироваться на посадку рекомендуют ; советуют пользоваться киосками для самостоятельной сдачи багажа и скринингом пунктов контроля безопасности с быстрым доступом. Это позволит соблюдать принцип социальной дистанции;

на самолетах установлены фильтры HEPA , которые очищают воздух в салоне от 99,97% вирусов и бактерий. Однако члены экипажа и пассажиры все равно должны носить маски в течение полета ;

, которые очищают воздух в салоне от 99,97% вирусов и бактерий. Однако члены экипажа и ; экипаж будет раздавать пассажирам салфетки для дезинфекции , а бортовые журналы не будут распространять;

, а бортовые журналы не будут распространять; пассажирам рекомендуют бесконтактно оплачивать товары и услуги на борту;

на тех рейсах, где это позволяют загрузки, экипаж будет наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями.

Также мы четко выполняем график ежедневной уборки самолетов: сейчас их дезинфицируют ночью и с учетом всех рекомендаций,

– отметил Михалопулос.

Относительно стоимости билетов коммерческий директор Wizz Air настроен оптимистично. По его словам, после пандемии коронавируса спрос на полеты значительно увеличится.

"Меняется география путешествий, конечно, люди будут больше путешествовать до тех мест, которые меньше были поражены коронавирусом, но спрос растет", – подчеркнул Михалопулос. И добавил, что лоукостер будет делать все, чтобы этот спрос удовлетворить.

Важно! Венгерский лоукостер Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в аэропорту Львова.

Что известно о возобновлении рейсов Wizz Air

С 24 марта авиакомпания приостановила выполнение рейсов из аэропорта "Киев" из-за карантинных ограничений.

Wizz Air заявил о возобновлении полетов по маршруту Вена – Киев – Вена с 12 мая. Однако украинская власть пока не сообщает о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами мира.

С 1 мая лоукостер снова летает из аэропорта Вены в некоторые города Европы. Первые полеты осуществляют в Дортмунд, Эйндховен, Салоник, Лиссабон и Осло.

В течение месяца список расширят такими городами: Рим, Милан, Тенерифе и Валенсия.

Что известно про Wizz Air? Наибольший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Летает по более 700 маршрутам с 25 баз. Авиакомпания соединяет 155 направлений в 45 странах.