12 июня избили айтишника Артема Ясинского и еще одного мужчину. Об этом потерпевший рассказал журналистам через несколько дней.

К теме "Слуга" Дмитрук засветился на шоу Шария относительно трагедии 2 мая и нашел "виновных в трагедии"

Избиение жителя Одессы под приемной нардепа: видео ютуб-канала "Думская"

Почему он пришел к депутату

Вместе с молодым программистом на встречу депутата пришли еще 14 человек.

Все они являются инвесторами жилого комплекса "Башни Фонтана".

Люди хотели обсудить с народным депутатом стройки, которые затянулись.

Однако их долго держали в приемной, где стояла также вооруженная охрана.

Приемная нардепа Дмитрука в день избиения / Фото Артема Ясинского

Нардеп сказал "разобраться"

Когда один из них вступил в перепалку с Дмитруком, нардеп сказал "разобраться". Поэтому охранники вывели его на улицу и начали там избивать.

Тогда за пострадавшего вступился молодой программист. Поэтому его охрана также начала бить. В частности, на видео попал момент удара в живот.

Стычка с охраной "слуги народа" Дмитрука: видео Артема Ясинского

Как депутат все объяснил

Потерпевшие после избиения вызвали полицию и написали заявление. Тогда правоохранители начали выяснять обстоятельства.

Народный избранник заявил, что потерпевший в этой ситуации именно он, а не избитые. Это он объяснил тем, что люди якобы набрасывались на него с ножом.

Обратите внимание Избегают штрафов: Ермак и нардепы "гоняют" на номерах прикрытия, – СМИ

Одессит написал Владимиру Зеленскому

В фейсбук-публикации, где Ясинский рассказывает об этом событии, есть обращение к президенту Украины. Айтишник написал, что он голосовал за "Слугу народа", но не предполагал, что придется бороться с системой, которую выбирал.

Я хочу спокойно жить в своей стране. А не качать мышцы, изучать боевые искусства, вооружаться и ходить с охраной, чтобы чувствовать себя в безопасности.

– добавил мужчина.

Также он сказал, что может эмигрировать. Однако сделает это лишь, если не добьется справедливости.