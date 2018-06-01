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Охрана президента против полиции: в Киеве состоялся чемпионат по рукопашному бою для силовиков

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В Киеве состоялся финал чемпионата по рукопашному бою на Кубок Президента среди силовиков. Участие в соревнованиях приняли почти две сотни спортсменов – спецназовцев, бойцов, копов и разведчиков.

В столичном Дворце Спорта толпа на трибунах скандировала "ВСУ!", "КОРД!", "Гвардия!". Кубок Президента Украины собрал здесь 180 спортсменов со всей Украины с 12-ти силовых ведомств. Впервые на татами свои ведомства представили бойцы из Государственной службы спецсвязи и внешней разведки.

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Уровень спортсменов поражает даже их самих: большинство действующие или бывшие чемпионы и участники международных турниров. Поэтому некоторые бои даже завершались кровью.

Но это лишь говорит о высокой подготовке участников, объясняет один из фаворитов финала Вадим Бурчак. В свои 22 он имеет 15 лет опыта и сейчас работает спортивным инструктором в рядах Нацгвардии.

До 9 лет занимался вольной борьбой, перешел на самбо, дзюдо, затем рукопашный бой,
– рассказал участник турнира, военнослужащий Национальной гвардии Вадим Бурчак.

Победителя турнира будут определять по количеству медалей. Команде чемпионов вручают почти 10-ти килограммовый Кубок Президента Украины.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Алексей Кондаков
Теги: Нацгвардія Новости Киева Новости спорта
Источник: 24 канал
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